Vụ cha đánh con tàn nhẫn ở Sóc Trăng: Nhà chùa cấp dưỡng và cho cháu bé đi học

Liên quan đến việc bé gái D.T.N. (6 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) bị cha ruột tên Danh Đa đánh đập tàn nhẫn gây xôn xao dư luận thời gian qua, hôm nay (9/6), trao đổi với phóng viên Dân Việt, phía gia đình cho biết, cháu N. đã xuất viện về nhà cậu ở. Hiện cháu N. có sức khỏe tốt và thường chơi đùa cùng các em của mình như bình thường trước đây.

Cháu N. đã xuất hiện và được cậu ruột đón về nuôi dưỡng bên nhà bà ngoại ở phường Vĩnh Phước (TX. Vĩnh Châu).

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong thời gian N. điều trị tại bệnh viện, đại diện chùa Serey Kandal đã đến thăm cháu N. tại bệnh viện, đồng thời có ý xin nhận đỡ đầu cho cháu N., cấp dưỡng và hỗ trợ cho cháu đi học.





Các nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ cháu N.

Phía gia đình của N. cũng cho hay, từ khi hay cháu N. bị cha đánh rồi nhập viện đến nay, nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và hỗ trợ tiền. Theo đó, số tiền được hỗ trợ trong thời gian N. nằm tại bệnh viện do phía nhà chùa tạm giữ giúp, còn số tiền hỗ trợ sau khi cháu về nhà cậu ở thì được gia đình giữ dùng trong việc chăm sóc cháu.

Cháu N. được nhà chùa xin nhận đỡ đầu, cấp dưỡng và hỗ trợ đi học.

Được biết, mẹ của N. là chị Thạch Thi Nê do không chịu được cảnh bị chồng đánh đập nên đã bỏ nhà đi nhiều năm qua. N. và hai đứa em ruột sống cùng cha. Tuy nhiên, Danh Đa thường xuyên nhậu nhẹt và đánh đập con, không chịu làm ăn. Vì thế, đến nay gia đình vẫn thuộc diện hộ nghèo ở địa phương.

N. bị chính cha ruột đánh đập một cách tàn nhẫn.

Danh Đa tại cơ quan công an.

Truớc đó, một người dân địa phương đã quay lại cảnh Danh Đa đánh đập tàn nhẫn con gái rồi đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip dài gần 4 phút khiến dư luận bức xúc về hành vi của người đàn ông này.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an thị xã Vĩnh Châu đã mời Danh Đa về Công an xã Lai Hòa làm việc. Đồng thời, đưa bé N. đến bệnh viện ở tỉnh Bạc Liêu chăm sóc.

Tại cơ quan chức năng, Danh Đa khai nhận, do con gái lấy gạo đổ vào cát để nghịch nên tức giận, dẫn đến việc đánh đập con. Danh Đa sau đó đã bị Công an thị xã Vĩnh Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng về hành vi hành hạ con.