Vụ phá rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam: 64 năm tù cho 14 đối tượng

Theo đó, ngày 21/4/2022 phiên tòa được tổ chức xét xử công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lạc Nông, huyện Bắc Mê đối với các Bị cáo: Mã Xuân Dế sinh năm 1998, Mã Văn Thuận sinh năm 2000, Mã Văn Thủ sinh năm 1996, Lò A Cao sinh năm 1992, Mã Thánh Đức sinh năm 2001, Lò A Dia sinh năm 1981, Thào A Vừ sinh năm 1997 đều trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc còn bị cáo Lò A Cơ sinh năm 1998 trú tại thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc.



Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Mê, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, biên bản của cơ quan cảnh sát điều tra. Khoảng tháng 6/2020 đến tháng 5/2021, các đối tượng trên lợi dụng địa hình núi đá khó khăn, hiểm trở, sự sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đã có hành vi khai thác trái phép 49 cây gỗ Nghiến nhóm IIA tổng khối lượng 309,485m3, giá trị 3.011.012.942đ (Ba tỷ không trăm mười một triệu không trăm mười hai nghìn chín trăm bốn mươi hai đồng).

Địa điểm rừng nghiến bị phá thuộc địa phận thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê trên các loại đất: Đất rừng đặc dụng là rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng đặc dụng Du Già quản lý; Đất rừng phòng hộ là rừng tự nhiên do Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý; Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên do UBND xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê quản lý.

Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình do cuộc sống khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định, thiếu hiểu biết pháp luật nên đã khai thác số gỗ trên để dùng làm nhà và một phần bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Qua phần xét hỏi, đối đáp tại phiên tòa khi được phân tích kỹ các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, mong được xử mức án phạt tù nhẹ nhất để các bị cáo có cơ hội cải tạo trở thành người tốt để được sớm được trở về với gia đình và cộng đồng.

Căn cứ mức độ phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo. Hội đồng xét xử áp dụng Điều 232 Bộ luật hình sự "phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" tuyên phạt các bị cáo: Mã Xuân Dế 8 năm tù, Lò A Cao 5 năm 6 tháng tù, Mã Văn Thuận 7 năm tù, Mã Văn Thủ 6 năm 6 tháng tù, Lò A Cơ 5 năm tù, Mã Thánh Đức 3 năm tù, Thào A Vừ 26 tháng tù, Lò A Dia 24 tháng tù. Tổng mức hình phạt cho 8 đối tượng là 39 năm 2 tháng tù.

Trước đó liên quan đến vụ án trên, ngày 19/4/2022 Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê đã tổ chức phiên tòa xét xử công khai tại trụ sở thôn Nà Cau, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê đối với các Bị cáo: Giàng Mí Tỏa sinh năm 1989; Thào A Lử sinh năm 1978; Thào A Thính sinh năm 1987; Thào A Lềnh; sinh năm 1995, cả 4 bị cáo đều có hộ khẩu thường trú tại Thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Giàng Mí Tỏa 5 năm 6 tháng tù, Thào A Lử 5 năm tù, Thào A Thính 30 tháng tù, Thào A Lềnh 26 tháng tù. Tổng mức hình phạt là 15 năm 2 tháng cho 4 bị cáo.

Trước đó, ngày 25/2/2022 Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê cũng đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc đối với bị cáo Vàng A Vù sinh năm 1998 cùng tội danh trên với mức án phạt 4 năm tù giam.

Ngày 15/11/2021, Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Lò A Ly, sinh năn 1993, trú tại: Thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc,huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang. Bị VKSND huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" theo điểm b khoản 3 Điều 232 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lò A Ly 6 năm tù.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 14 đối tượng liên quan đến các vụ phá rừng thuộc địa phận xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang được đã ra xét xử, với tổng mức hình phạt cho các bị cáo lên đến 64 năm 4 tháng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ những người liên quan đến vụ phá rừng quy mô chưa từng có xảy ra ở tỉnh Hà Giang được phát hiện năm 2021.

Đáng chú ý, ngày 13/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Tiến Hơn (SN 1974), Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng.

Sau gần 1 năm đấu tranh, khám phá vụ vi phạm khai thác lâm sản trái pháp luật với những tổn thất, thiệt hại hàng chục cây gỗ nghiến cổ thụ bị đốn hạ, thiệt hại gần 1.000m3 gỗ nghiến mà Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải trong loạt Phóng sự điều tra "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" đến nay dần khép lại.

Trước đó, đầu tháng 6/2021 Báo điện tử Dân Việt đã đăng tải loạt Phóng sự Điều tra "Phía sau vụ thảm sát rừng nghiến cổ thụ khủng nhất Việt Nam" phản ánh về tình trạng phá rừng đặc dụng Du Già, rừng giáp ranh giữa rừng sản xuất và rừng phòng hộ ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Chỉ riêng rừng đặc dụng Du Già đã có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt phá, sau đó Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết có hơn 700m3 gỗ nghiến bị khai thác trái phép. Và nhiều cây nghiến khác bị khai thác trái phép ở rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn.

Sau một thời gian điều tra, căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 5 vụ với hàng chục bị can về tội Vi phạm qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, theo quy định tại khoản 3 điều 232 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, đưa các đối tượng vi phạm ra xét xử.