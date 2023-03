20 năm PVFCCo: Hành trình sẻ chia những điều tốt đẹp nhất

Với mục tiêu luôn hướng tới việc tạo lập giá trị cộng đồng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – đơn vị sản xuất và kinh doanh Phân bón Phú Mỹ) trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thì cũng bằng từng đó thời gian nỗ lực đồng hành, chia sẻ cùng nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt trên khắp mọi miền đất nước, thông qua các chương trình, hoạt động an sinh xã hội.



20 năm – 1.200 tỷ cho các hoạt động an sinh xã hội

Sau hai mươi năm hình thành và phát triển, PVFCCo đã xác định được vị thế là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón hàng đầu Việt Nam. Hoạt động hiệu quả của PVFCCo đã mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan: Người sử dụng - đặc biệt là bà con nông dân, các nhà đầu tư, người lao động trong doanh nghiệp, Nhà nước cũng như nền kinh tế đất nước.

Thêm một ngôi trường, nhiều tương lai được thắp sáng... cho ngày mai tươi đẹp hơn. Ảnh: PVFCCo

Bên cạnh đó, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, cũng như văn hóa "nhân ái, nghĩa tình" của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, và trọng trách của một doanh nghiệp là biểu tượng liên minh công nông, khai thác nguồn tài nguyên của đất nước để phục vụ cho nhân dân, cùng với nỗ lực sản xuất kinh doanh hiệu quả, PVFCCo cũng ưu tiên dành nguồn lực, đầu tư thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong suốt nhiều năm qua. Những hoạt động chung tay thực hiện an sinh xã hội một cách có trách nhiệm, tận tâm, từ lâu là một trong những sứ mệnh hàng đầu, là nét văn hóa "sẻ chia" của PVFCCo.

Trong suốt 20 năm qua, bên cạnh cung ứng sản phẩm vật tư nông nghiệp chăm bón cho cây trồng, giúp mùa màng bội thu, PVFCCo đã cùng vun đắp, chắp cánh ước mơ cho nhiều gia đình, bằng gần 1.200 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội ngắn hạn và dài hạn trên khắp mọi miền Tổ quốc, trải rộng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nhà đại đoàn kết, cứu trợ nhân đạo và đền ơn đáp nghĩa……

Các dự án của PVFCCo hướng tới những hoạt động mang tính dài hạn theo chương trình của Chính phủ, kết hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp và địa phương, tập trung vào các lĩnh vực như: Y tế – Giáo dục – Xây dựng Nhà Đại đoàn kết; Cứu trợ nhân đạo - hỗ trợ khắc phục thiên tai; Xây dựng công trình biển đảo và đền ơn đáp nghĩa.

Bồn nước nghĩa tình cho bà con vùng hạn mặn - chương trình ý nghĩa của PVFCCo. Ảnh: PVFCCo

Ước tính đến nay, PVFCCo đã tài trợ xây dựng gần 26.000 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa trên khắp mọi miền đất nước. Các mảnh đời khó khăn có cơ hội đổi thay, ngần ấy gia đình nghèo được ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

Cũng trong hành trình 20 năm phát triển đã qua, gần 300 công trình y tế - giáo dục, cầu nông thôn đã được PVFCCo xây dựng. Những công trình này đã và đang góp phần kiến tạo nên sự phát triển, làm thay đổi bộ mặt của các miền quê; giúp công tác chăm lo sức khoẻ nhân dân được đảm bảo hơn, giúp chất lượng giáo dục được nâng cao.

Thêm một cơ sở y tế, thêm nhiều bệnh nhân được cứu chữa; thêm một ngôi trường, thêm nhiều tương lai được thắp sáng... đặt nền móng cho một ngày mai tươi đẹp hơn! Bên cạnh những công trình, 20 năm qua, PVFCCo đã dành tặng hàng trăm ngàn phần quà cứu trợ nạn nhân thiên tai, tặng quà tết cho người nghèo... cùng chính quyền giúp cho bao hoàn cảnh có thêm điều kiện vượt qua cơn gian khó trước mắt, tái ổn định cuộc sống sau những bất trắc trong cuộc sống.

Tấm lòng của người lao động PVFCCo

Lớn lao và ý nghĩa hơn những con số, đó là tấm lòng, tình cảm, là cam kết đồng hành của tập thể Ban lãnh đạo, người lao động PVFCCo với nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt.

Tặng xe cứu thương cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong đợt dịch Covid-19. Ảnh: PVFCCo

Suốt 20 năm hình thành và phát triển, mỗi năm, dù là sản xuất kinh doanh thuận lợi hay khó khăn, PVFCCo đều dành nguồn kinh phí nhất định cho công tác an sinh xã hội. Bởi Ban lãnh đạo PVFCCo tâm niệm, an sinh xã hội là một phần của chiến lược hoạt động, phát triển bền vững của tổng công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh quan trọng bao nhiêu thì công tác an sinh xã hội cũng quan trọng bấy nhiêu. Chính vì vậy mà "Trách nhiệm – Sẻ chia" đã trở thành nét đẹp văn hoá, là một trong các giá trị cốt lõi doanh nghiệp dày công vun đắp suốt bao năm qua.

Với quan điểm "của cho không bằng cách cho", trong việc thực hiện công tác an sinh xã hội, PVFCCo đã triển khai hàng loạt chương trình hỗ trợ thiết thực, từ việc tìm đến đúng đối tượng, đáp ứng đúng nhu cầu, tới huy động đông đảo cán bộ, nhân viên, hệ thống đại lý phối hợp cùng với địa phương và các tổ chức, như Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ. Có thể nói, ở đâu người dân gặp khó khăn, bất trắc trong cuộc sống thì PVFCCo đều có mặt kịp thời để động viên, sẻ chia và hỗ trợ.

Hình ảnh cán bộ, đại diện PVFCCo len lỏi để vào được vùng lũ, vùng sạt lở chỉ trong 2-3 ngày sau những trận mưa bão ở miền Trung vừa tràn qua, là minh chứng sống động cho điều đó. Không ngại gian khó, hiểm nguy có thể xảy ra, đoàn của PVFCCo luôn sắp xếp đến nhanh nhất và vào sâu xa, khó khăn nhất để giúp đỡ.

Một lãnh đạo Hội chữ Thập đỏ ở miền Trung từng chia sẻ: "Không chỉ là những món quà ý nghĩa mà trong những chuyến đi, đoàn PVFCCo đã mang đến những nghĩa tình, nguồn động viên lớn. Sự giúp đỡ về vật chất, tinh thần là nguồn động viên, giúp người dân có thêm nguồn lực, động lực để vượt qua giai đoạn khó khăn!".

Khi thiên tai hay giá nông sản sụt giảm nghiêm trọng, PVFCCo cũng nhanh chóng hỗ trợ, bằng cách tặng phân bón miễn phí, giúp bà con có thêm nguồn lực để tái sản xuất, vượt qua khó khăn. Song song với việc trao tặng phân bón, nông dân còn được cán bộ của PVFCCo và cán bộ nông nghiệp địa phương hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phân bón sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất trên cánh đồng của mình.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khắp mọi miền đất nước – một giai đoạn có thể nói là khó khăn chưa từng có, PVFCCo đã không quản ngại khó khăn với các chương trình an sinh thiết thực, như hoàn thành, bàn giao các công trình Trạm y tế xã – tiền đồn của y tế dự phòng, đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống dịch, trao tặng xe cứu thương, các trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19... Tất cả đều mang đậm tấm lòng sẻ chia trong đại dịch của PVFCCo.

Hàng chục ngàn phần quà, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng đã được PVFCCo chia sẻ trong dịp Tết Quý Mão vừa qua. Ảnh: PVFCCo

Ngoài những sẻ chia mang tính khẩn cấp, PVFCCo tổ chức thực hiện các chương trình định kỳ hàng năm. Nổi bật nhất gần đây như chương trình "Xuân yêu thương – Tết sẻ chia".



Xuân năm 2023 vừa qua, chương trình được PVFCCo triển khai với gần 30.000 phần quà, tổng giá trị gần 20 tỷ đồng tổ chức tại gần 200 xã/phường thuộc 50 tỉnh/thành trong cả nước; góp phần thiết thực cùng chính quyền các cấp chăm lo cho người ít may mắn có điều kiện đón một cái Tết đầy đủ, đầm ấm hơn...

Việc thực hiện hoạt động anh sinh xã hội, cộng đồng của PVFCCo chính là cụ thể hóa phương châm "Phát triển doanh nghiệp đi đôi với trách nhiệm xã hội", và một trong các giá trị văn hóa cốt lõi của PVFCCo, là "Trách nhiệm – Sẻ chia". Thông qua các chương trình an sinh xã hội, PVFCCo khẳng định luôn kề vai sát cánh với bà con nông dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước.

PVFCCo đã thực sự trở thành một hình ảnh thương hiệu nhân văn và hình thành sợi dây tình cảm thiêng liêng, gắn bó giữa PVFCCo và bà con nông dân.