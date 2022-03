3 lý do khiến báo chí quốc tế khen du lịch Việt Nam hấp dẫn

Theo dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights cho thấy lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam từ đầu năm 2022 đang tăng mạnh. Đây là tín hiệu đầy khả quan về một sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam năm 2022, tạo đà thuận lợi cho kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế trong thời gian sắp tới. Theo đó, lượng tìm kiếm đã tăng dần từ đầu tháng 12/2021, đến cuối tháng 12/2021 và đầu tháng 1/2022 thì tăng vọt. Lượt tìm kiếm vào thời điểm ngày 01/01/2022 tăng 222% so với tháng trước và tăng 248% so với cùng kỳ 2021.

Từ đầu tháng 1/2022 đến nay, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam đang duy trì ở mức rất cao, có thời điểm tăng 425% so với kỳ 2021. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về cơ sở lưu trú cũng bắt đầu tăng cao rõ rệt từ đầu tháng 12/2021. Thời điểm đầu tháng 1/2022 tăng 42% so với cùng kỳ 2021. Sau đó tiếp tục duy trì ở mức cao và thời điểm ngày đầu tháng 2/2022 đạt mức tăng 86% so với cùng kỳ 2021.