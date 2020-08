7 mẫu iPhone đáng mua nhất nếu bạn muốn tìm mua iPhone cũ

7. iPhone 8 Plus

Là một thiết bị đã được 2 năm tuổi, iPhone 8 Plus giờ đây không phải là một lựa chọn tối ưu. Chính vì vậy thiết bị chỉ xếp ở vị trí thứ 7/7 trong danh sách.

Máy sở hữu khá nhiều tính năng tiên tiến, chẳng hạn như sạc không dây, chip Apple A11, camera chất lượng tốt, tuy vậy iPhone 8 Plus không phải là một món hời ở thời điểm hiện tại, nhất là khi so với iPhone Xr hay iPhone X.

6. iPhone Xs Max

Không thể phủ nhận iPhone Xs Max là một thiết bị tuyệt vời trên nhiều phương diện. Tuy nhiên có 2 vấn đề với chiếc máy này: đó là kích thước quá lớn và một mức giá cũng “khổng lồ" không kém.

Sở hữu màn hình lớn hơn bất kể chiếc iPhone nào, tuy nhiên đó chưa hẳn là điều tuyệt vời với iPhone Xs Max. Bạn sẽ không thể sử dụng máy bằng 1 tay ngay cả khi tính năng hỗ trợ đã được bật.

Dẫu vậy, đây vẫn là một thiết bị mạnh mẽ với con chip A12 Bionic mới của Apple, camera tốt đến kinh ngạc, màn hình OLED hiển thị đẹp và đặc biệt là màu vàng đồng khá đẹp mắt.

5. iPhone 8

So với chiếc iPhone 8 Plus, iPhone 8 có lợi thế hơn về mặt kích thước.

Sản phẩm có kích thước ở mức tiêu chuẩn, kết hợp cùng khả năng hoàn thiện tốt mang lại cảm giác cầm trên tay tuyệt vời, mặc dù chúng ta sẽ phải chấp nhận việc màn hình của máy nhỏ hơn những chiếc iPhone mới.

Nhưng với việc sở hữu các tính năng tương tự mẫu iPhone 8 Plus, chẳng hạn như: Sạc nhanh, sạc không dây, chống nước, camera tốt, chip A11 Bionic, 64GB bộ nhớ,... có lẽ điều đó hoàn toàn chấp nhận được.

4. iPhone 7

Mặc dù đã hơn 3 năm tuổi, tuy nhiên iPhone 7 vẫn là một trong những chiếc iPhone hợp lý và có giá rẻ nhất bạn có thể mua hiện nay.

iPhone 8 mặc dù có ngoại hình được đánh giá là đẹp hơn với iPhone 7, nhưng chỉ với iPhone 7 là người dùng đã có thể có được những tính năng quan trọng nhất hiện nay, ngoài ra máy cũng có khả năng chống nước, kích cỡ màn hình và camera tương tự iPhone 8. Trọng lượng thì nhẹ hơn do sử dụng vật liệu chính là nhôm.

3. iPhone Xs

iPhone Xs có thể được coi là bản nâng cấp của iPhone X.

Đây là một chiếc iPhone tuyệt vời với màn hình OLED lớn và đẹp, camera chất lượng cao và ngoại hình sang trọng. Các tính năng mới nhất như sạc không dây, chống nước, Face ID cũng được trang bị, ngoài ra còn khắc phục được nhược điểm lớn của chiếc Xs Max là vấn đề kích thước.

Lý do duy nhất khiến chiếc máy này không phải ở vị trí số 1, chính là vì mức giá của nó. iPhone Xs có thể có giá lên tới 1.349 USD.

2. iPhone 7 Plus

Mẫu iPhone này có tất cả những thứ bạn cần.

Máy cũng sở hữu camera kép cùng chế độ chân dung, màn hình lớn kích thước 5.5”, khả năng kháng nước và thời lượng pin khá tốt.

Ngoại trừ việc thiếu tính năng sạc không dây và bộ vi xử lý chậm hơn một chút, iPhone 7 Plus gần như y hệt với mẫu iPhone 8 Plus trong khi mức giá lại rẻ hơn. Nếu bạn không quá coi trọng thiết kế bằng kính so với nhôm thì đây là một lựa chọn khá tốt, từ tính năng cho tới mức giá.

1. iPhone Xr

Chiếc điện thoại này sở hữu mọi thứ bạn cần: Sạc không dây, camera xoá phông, khả năng kháng nước, Face ID, màn hình lớn.

Và đặc biệt hơn, XR có tới 6 lựa chọn màu sắc cho bạn, đó là: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh dương, Trắng, Đen.

iPhone Xr cũng được trang bị con chip Apple A12 tương tự iPhone Xs, trong khi mức giá lại rẻ hơn. Đây rõ ràng là chiếc iPhone “hời" nhất bạn có thể mua ở thời điểm hiện tại.