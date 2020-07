An Giang: Nông dân hết cảnh chạy đôn chạy đáo tìm thương lái nhờ HTX kiểu mới

Theo Tập đoàn Lộc Trời, chương trình dự kiến sẽ xây dựng 50 HTX kiểu mới tại An Giang trong năm 2020 và phấn đấu đến 2024 là 1.000 HTX trên cả nước.

Để đánh dấu việc triển khai liên kết mô hình mới, phía Lộc Trời phối hợp với UBND tỉnh An Giang trao tặng 2 máy cấy và 4 bộ máy nông khác cho 6 HTX tại An Giang và Long An.