An Giang: Tắm ở ao nước sâu hơn 2m, 5 đứa trẻ chết đuối thương tâm

Tối nay (13/9), thông tin từ UBND xã Văn Giáo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 5 học sinh thiệt mạng.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, 6 em học sinh gồm Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Chanh Tha (9 tuổi), Nèang Na Ry (13 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi) và Nèang Mây (3 tuổi, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) cùng nhau đến hồ nước sâu của một hộ dân để tắm.

Đến 14h, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong ao nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo. Tuy nhiên, lúc này các em đã tử vong nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Cũng theo UBND xã Văn Giáo, ao nước rộng trên rộng 25m, dài 50m, chỗ sâu nhất khoảng 2m. Có thể, do các em không biết bơi nên trượt chân, rồi đuối nước tử vong.

Còn theo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên, trong 5 em bị chết đuối có 2 em học Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em đang học Trường tiểu học Văn Giáo.

Vụ việc đang được Công an huyện Tịnh Biên phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.