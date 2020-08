ẢNH: Chính thức dỡ phong tỏa bệnh viện C Đà Nẵng

Ghi nhận của PV Dân Việt tại bệnh viện, đúng 0h ngày 8/8, cổng chính bệnh viện được mở cửa nhưng các barie chốt chặn xung quanh bệnh viện C vẫn giữ nguyên để đảm bảo an toàn, các cán bộ nhân viên y tế đứng giữ khoảng cách với nhau theo đúng quy định.

Đúng 0h ngày 8/8, Bệnh viện C Đà Nẵng chính thức hết phong tỏa theo quyết định của Bộ Y tế.

Theo Bác sĩ Nguyễn Trọng Thiện - Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện được giải tỏa, các cán bộ y tế đã sẵn sàng bắt tay ngay vào công tác khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó cần phải nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình và tập trung ngay vào công tác chuyên môn để phục vụ nhân dân tốt nhất, "chia lửa" cho các đơn vị bạn.

Các y, bác sĩ vẫy tay chào bên ngoài.

Đến thời điểm hiện nay, Bệnh viện C còn 1.018 người. Trong đó, có 365 nhân viên và đã được xét nghiệm lần 2, đều cho kết quả âm tính.

Bệnh viện C sẽ sử dụng các cán bộ y tế hiện nay đang ở trong bệnh viện và đã được cách ly 14 ngày nay. Bệnh viện còn hơn 300 nhân viên ở bên ngoài đã được tiến hành xét nghiệm 2 lần và hầu hết đều có kết quả xét nghiệm âm tính, chỉ còn một số mẫu đang đợi kết quả.

Mọi người thể hiện quyết tâm chống dịch.

Hôm nay, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổng vệ sinh toàn bệnh viện. Từng khoa, phòng, từng nhân viên đều có trách nhiệm lau sạch các bề mặt. Khuôn viên bệnh viện đã được làm sạch sẽ.

Bệnh viện C Đà Nẵng bị phong tỏa cách ly y tế trong vòng 14 ngày từ 0h ngày 24/7 theo Quyết định của UBND TP.Đà Nẵng ngay sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 ở bệnh viện. Đến 0h ngày 28/7, UBND TP cũng phong tỏa 2 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình – Phục hồi chức năng, cùng các tuyến đường ở xung quanh các bệnh viện trên.

Thông báo từ Bệnh việc C.

Trước đó, ngày 5/8, ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, khi "làm sạch" các bệnh viện đang bị cách ly xong phải bảo đảm đó là nơi an toàn. Có như vậy mới khiến người bệnh đến khám, điều trị yên tâm. Bệnh viện phải được đánh giá bằng bộ tiêu chí an toàn trong dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Sau đó phải xây dựng quy trình phân luồng bệnh nhân, kiểm soát chặt chẽ tất cả những bệnh nhân có triệu chứng hô hấp để không thể lây bệnh Covid-19 trong bệnh viện. Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin, việc mở cửa trở lại 2 bệnh viện là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quyết định.