Apple bị kiện vì iPhone 6 bất ngờ phát nổ

Theo đơn khiếu nại, chiếc iPhone 6 của nguyên đơn Robert Franklin ở hạt Hopkins, bangTexas (Mỹ) đã phát nổ vào tháng 8/2019 khi đang nghe nhạc. Khi nhận thấy những bất thường, người đàn ông này đã cầm chiếc iPhone của mình lên để điều tra, iPhone bất ngờ phát nổ và bốc cháy làm bỏng mặt nạn nhân.

Vụ kiện đã được đệ trình hôm thứ Năm tại Tòa án Quận phía Đông của Texas, tuyên bố pin của iPhone 6 "có lỗi khiến nó không thể thực hiện chức năng của mình một cách đáng tin cậy." Ngoài ra, phía nguyên đơn còn cáo buộc chính viên pin này đã "tạo ra nguy cơ nổ và cháy."

iPhone 6.

Đơn kiện cho hay, nguyên đơn bị thương ở mắt và cổ tay do hậu quả của vụ việc. Tai nạn do ngọn lửa gây ra đã khiến anh ngã xuống, phải dùng tay chống để đứng lên. Trong đơn kiện, nạn nhân cho hay: "Với một viên pin bị lỗi, chiếc iPhone 6 của nguyên đơn không an toàn để hoạt động và đã bị phá hủy bởi vụ nổ".

Nguyên đơn đã trình báo bị thiệt hại về kinh tế vì vụ việc. Những tổn hại này đã bao gồm chi phí thay thế iPhone và chi phí điều trị y tế cho vết thương. Theo đơn kiện, Apple đã vi phạm luật của bang Texas vì đã bán một sản phẩm không thể bán được. Phía nguyên đơn cáo buộc bảo hành của Apple, iPhone 6 không có lỗi nhưng đây mới chỉ là một nửa sự thật.

Thực tế, tình trạng iPhone phát nổ rất hiếm và thường xảy ra do người dùng sử dụng phụ kiện không chính hãng và không đảm bảo an toàn. Chất lỏng trong pin Lithium-ion dễ cháy và việc hư hỏng thiết bị có chứa pin có thể khiến pin bị phồng, vỡ hoặc hỏng hóc.

Chiếc iPhone 6 được bán lần đầu tiên vào năm 2015 và nguyên đơn được cho là đã mua chiếc iPhone này vào năm 2018 - khoảng một năm trước khi vụ việc xảy ra. Không rõ tình trạng của chiếc điện thoại trước khi phát nổ là mới hay đã qua sử dụng.

Vụ kiện đang mở rộng thành vụ kiện tập thể và sắp tới sẽ có một phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Nguyên đơn đang đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại cho chiếc iPhone 6 bị cáo buộc bị lỗi và pin của nó, các thiệt hại cho các thiết bị thay thế, phí thuê luật sư và án phí.