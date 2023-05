Bà Dương Thị Luyến tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Bình

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Sáng 25/5, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với nhiều nội dung quan trọng. Trước đó, tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Bình đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới với tổng số 23 đồng chí.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Hà Thanh

Tại đại hội, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với nhiều kết quả nổi bật.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào nông dân huyện Phú Bình đã có bước phát triển mới, thành công trên nhiều lĩnh vực. Các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội IX đề ra đều hoàn thành và có chỉ tiêu hoàn thành vượt mức.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã phát triển 2.838 hội viên mới, cấp thẻ cho hội viên đạt 100%; hoàn thành 100% chỉ tiêu chi hội có quỹ với tổng số quỹ là 3.086.950.000 đồng; 100% cơ sở Hội đạt danh hiệu khá và vững mạnh, trong đó cơ sở Hội đạt vững mạnh vượt 25%; hoàn thành 100% chỉ tiêu hộ đăng ký phấn đấu SXKDG các cấp; hoàn thành 110 % chỉ tiêu hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, vượt 10% so với Nghị quyết; tập huấn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân đạt 100% so với Nghị quyết; chỉ tiêu đăng ký gia đình văn hóa đạt 100%, chỉ tiêu hộ nông dân đạt gia đình văn hóa vượt 15% so với Nghị quyết; hoàn thành 150% chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập, vượt 50% so với Nghị quyết.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Phú Bình đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và Giấy khen các cấp, các ngành trao tặng cho các tập thể, cá nhân và 70 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân Việt Nam", 1 cá nhân được tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc, 120 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen.

Phương hướng nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ mới, Hội Nông dân huyện Phú Bình đề ra phương hướng và mục tiêu cụ thể.

Trong đó, Hội xác định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển; tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần giữ vững an ninh chính trị ổn định trật tự trên địa bàn huyện. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, xây dựng huyện Phú Bình phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Phấn đấu trong nhiệm kỳ mới phát triển 1.500 hội viên mới trở lên; 100 % chi hội có quỹ với mức bình quân 150.000 đồng/hội viên trở lên. Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đạt 2 tỷ đồng; phấn đấu hằng năm 100% cơ sở hội đạt khá và vững mạnh, trong đó 50% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc; hằng năm tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trên 1.000 lượt hội viên nông dân,phối hợp đào tạo nghề cho 100 người trở lên; hằng năm có từ 60% trở lên số hộ đăng ký phấn đấu và có từ 40% trở lên số hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp; phấn đấu 98% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có 95% trở lên hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hằng năm phấn đấu xây dựng từ 3 - 5 mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả do Hội hướng dẫn tổ chức; trong nhiệm kỳ giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp từ 100 đảng viên mới trở lên.

Bà Dương Thị Luyến tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Bình. Ảnh: Hà Thanh

Các báo cáo tham luận với một số nội dung chủ yếu như công tác củng cố xây dựng hội, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn đã được trình bày tại đại hội.

Tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Bình, bà Dương Thị Luyến đã tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đại hội đã bầu 30 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp trên. Cũng tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự nhận được kỷ niệm chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và các cấp, ngành địa phương.

Hội Nông dân huyện Phú Bình đón nhận bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hà – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên biểu dương những thành tích của Hội Nông dân huyện Phú Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Phú Bình cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, qua đó kịp thời khen thưởng, nhân rộng các điển hình, cách làm hay. Trong đó, ông Hà đặc biệt nhấn mạnh, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn cần quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân vì hội viên nông dân là hạt nhân các phong trào văn hoá, văn nghệ tại cơ sở.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, đề nghị các cấp hội cần phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, để Hội Nông dân thực sự là cầu nối giữa nông dân với Đảng và chính quyền các cấp, đề nghị các đồng chí ủy viên Ban chấp hành khóa mới luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã thông qua.