Bà Rịa - Vũng Tàu: Công an điều tra vụ thi thể người đàn ông nổi trên mặt biển

Ngày 27/10, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ 1 nam giới tử vong do người dân đi đánh cá phát hiện tại bờ biển xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Trước đó, khoảng 6h50 sáng 26/10, anh Võ Ngọc Sáng (sinh năm 1987, ngụ ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đi đánh bắt hải sản tại vùng biển Bình Châu, cách bờ biển khoảng 6 hải lý phát hiện 1 thi thể không rõ lai lịch đang nổi trên mặt nước biển.

Ngay sau đó, anh Sáng cùng với người dân hỗ trợ đưa thi thể đến Công an huyện Xuyên Mộc trình báo.

Theo Công an huyện Xuyên Mộc, qua khám nghiêm tử thi nam nhân có độ tuổi từ 25 đến 35. Chiều cao 1,67m, da đầu bị hoại tử trơ sọ. Tử thi mang áo thun trắng cộc tay tại vị trí vùng ngực có in chữ "HELLO I'M" và hình con chó. Đồng thời, tử thi này mặc quần jean dài màu đen, giàu hiệu Nike kích thước dài 27,5cm, rộng 9,5cm.