Bạn muốn hẹn hò tập 706: Gái xinh chỉ chọn trai không biết "nhậu"

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 707 chào đón Phước Lộc (35 tuổi) đang làm việc ở Trà Vinh và Thúy Hồng (33 tuổi) đang sống và làm việc tại TP.HCM. Chia sẻ về tình trường của mình Thúy Hồng cho biết cô từng trải qua 3 mối tình. Về phía Phước Lộc, anh chàng cũng từng trải qua 3 mối tình.

Nói về bản thân, Thúy Hồng cho biết cô là người thẳng tính, biết nấu ăn. Cô tự nhận mình là người nóng tính, không khéo tay, dễ tin người và không được dịu dàng. Nữ khách mời đã trải qua 3 mối tình nhưng đều chia tay vì nhiều lý do. "Mối tình thứ hai do người đó ghen tuông quá. Còn mối tình thứ ba do tụi em có quá nhiều khoảng cách: về địa lý, lối sống, suy nghĩ. Anh đó rất giỏi nhưng lại khó tính, tự ái cao nên tụi em không tìm được tiếng nói chung", cô kể. Đến với chương trình, Thúy Hồng cho biết cô muốn tìm người đàn ông có ngoại hình dễ nhìn. Về tính cách, đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ, kính trọng người lớn, tuyệt đối giữ chữ tín, không lăng nhăng.

Tiếp đến, Thúy Hồng hỏi Phước Lộc có biết nhậu hay không, nam chính cho biết chỉ khi đi đám tiệc mới uống vài ly, còn bình thường không nhậu. Thúy Hồng bộc bạch vì trước khi mất, di nguyện của ba là muốn cô tìm được một người chồng biết nhậu, nếu không sẽ không gả con gái. Còn mẹ thì không muốn con gái cưới phải người chồng nhậu nhẹt bê tha, đó là lý do vì sao cô ế đến bây giờ. Bản thân Thúy Hồng chia sẻ chỉ muốn người chồng của mình biết nhậu nhưng phải có điểm dừng.

Nữ chính cho biết cô rất ghét ai hứa hẹn, thà không hứa, nếu đã hứa là phải làm. Thêm vào đó là không được trễ hẹn, dù trễ 1 phút cũng không được.

Khi hàng rào tình yêu mở ra, Phước Lộc cho biết vì anh là bác sĩ thú y, nhiều khi vào mấy chuồng trại, đất dơ bám trên lưng nên cần 1 bàn tay có thể phủi giúp anh.



Tiếp đến, nam chính cũng đưa 1 tờ giấy nhờ MC Quyền Linh đọc những mong muốn của anh đối với người vợ tương lai như: Ở nhà coi tiệm thú y, đi chợ mua đồ ăn, làm cơm sáng trưa chiều tối cho 2 vợ chồng, ăn xong thì rửa chén. Tối sau khi ăn thì xem lại hàng hóa, soạn đơn hàng,... Đọc chưa hết, anh chàng liền nhờ MC Quyền Linh dừng lại, đừng đọc nữa.

Nghe xong những điều này, nữ chính liền hỏi vì sao cứ bắt cô nấu cơm, rửa chén. Phước Lộc liền đáp nếu như Thúy Hồng bận thì 2 vợ chồng chia sẻ công việc cho nhau. Nữ chính cũng hỏi thêm chẳng lẽ cô không được thuê người làm hay ra ngoài làm việc hay sao, nam chính cho rằng Thúy Hồng có thể đi làm nhưng chỉ làm những công việc bán thời gian thôi.

Kết quả sau cuộc nói chuyện và tìm hiểu về nhau, Phước Lộc - Thúy Hồng đều bấm nút hẹn hò trong sự chúc mừng của mọi người.