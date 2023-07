Mức giá khởi điểm khi đấu giá biển số xe ô tô là bao nhiêu?

Theo C08 Bộ Công An, từ ngày 15/7 đến ngày 15/8/2023, Bộ Công an niêm yết, thông báo công khai danh sách biển số xe ô tô đưa ra đấu giá (Phiên thứ nhất) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam.