Khẩn: Bão số 10 có xu hướng tăng cấp, chuyên gia cảnh báo những điều nguy hiểm từ cơn bão này

Cụ thể, theo ông Mai Văn Khiêm, hồi 11 giờ ngày 3/11, bão số 10 vẫn giữ cường độ gió cấp 8 và đang có xu hướng tăng cấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam, di chuyển hướng về phía đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa.

Tuy bão giảm cấp sau khi vào biển Đông nhưng theo ông Mai Văn Khiêm, cần cảnh giác với các nguy hiểm cần lưu ý trên biển và trên đất liền do bão số 10 gây ra.

Cụ thể, nguy hiểm đầu tiên là gió mạnh cấp 8-9, giật 12 và sóng biển cao 4-6m ở trong khu vực nguy hiểm do bão số 10.

Các tàu thuyền hoạt động hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Vùng biển ven bờ từ Quảng Ngãi trở vào đến Khánh Hòa có thể có gió cấp 8, giật cấp 11.

"Do đặc điểm của bão số 10 là vùng mây đối lưu lệch về phía Tây nên khả năng hiện tượng mưa dông, lốc và gió giật mạnh sẽ xảy ra ở vùng ven biển và đất liền từ ngày 4/11, khi bão còn cách bờ khoảng 300-400km, điều này là rất nguy hiểm đối với các hoạt động tàu thuyền và các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ" - ông Khiêm cảnh báo.

Bên cạnh đó, do khả năng bão số 10 kết hợp với không khí lạnh sẽ gây đợt mưa to diện rộng ở khu vực miền Trung từ 4-7/11.

"Mưa lớn sẽ khiến nguy cơ lũ trên sông, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế tới Phú Yên là rất cao trong tuần này" - ông Khiêm nói.

Hướng di chuyển của bão số 10. Ảnh: nchmf.

Ngoài ra, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vì đây là cơn bão cấp 8-9 nên cường độ và hướng di chuyển của nó sẽ chịu sự chi phối của hệ thống ngoại lực là chính, nó có thể thay đổi tính chất rất nhanh.

Đối với bão cấp 8-9 và áp thấp nhiệt đới thì các cơ quan khí tượng trên thế giới đánh giá tính bất định về cường độ và quỹ đạo của nó lớn hơn nhiều các cơn bão mạnh và rất mạnh như cơn số 9 vừa rồi.

"Vì vậy bà con cần theo dõi, cập nhật thường xuyên bản tin dự báo để có giải pháp ứng phó tốt nhất" - ông Khiêm nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo bản tin mới phát của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 03/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 05/11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 06/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Từ ngày 04-06/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt.

Từ ngày 05-07/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt.



Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.