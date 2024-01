Judd Apatow không đồng tình với quyết định của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh phân loại "Barbie" của Greta Gerwig là kịch bản chuyển thể thay vì kịch bản gốc trong cuộc đua Oscar 2024 sắp tới.

Judd Apatow là đạo diễn, nhà sản xuất và biên kịch nổi tiếng người Mỹ, anh sáng lập Apatow Productions và đã làm việc trên nhiều bộ phim hài nổi tiếng như "Trinh nữ 40 tuổi," "Knocked Up," "Funny People," "This Is 40," "Trainwreck," "The King of Staten Island," và "The Bubble."

"Thật là xúc phạm đối với các nhà biên kịch khi nói rằng họ đang làm việc dựa trên chất liệu có sẵn. Không có tài liệu hoặc câu chuyện nào tương tự cả, đó hoàn toàn là ý tưởng mới", anh nói.

"Barbie" gây thất vọng tại Oscar 2024

"Barbie" sẽ tham gia cuộc đua Oscar 2024 với đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Ảnh: Variety.

Theo Variety, "Barbie" sẽ tham gia cuộc đua Oscar với đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, bất chấp công cuộc vận động hành lang cho kịch bản gốc. MĐược biết, trong các giải thưởng, mỗi tổ chức và nhóm bình chọn đều có quy tắc riêng cho hạng mục kịch bản.

Nhiều bộ phim dù có kịch bản mới mẻ, nhưng sử dụng những nhân vật có từ trước đều được phân loại là kịch bản chuyển thể, như "Toy Story 3," "Borat 2," "Before Sunset," và "Before Midnight". Rất có thể nhóm bình chọn đã đặt "Barbie" vào hạng mục kịch bản chuyển thể vì Barbie và Ken là những con búp bê nối tiếng có từ rất lâu trước khi bộ phim ra mắt. Trong khi đó, Hiệp hội Nhà văn Hoa Kỳ đã xác định "Barbie" là tác phẩm gốc và sẽ duy trì ở hạng mục đó tại Giải thưởng WGA sắp tới.

Được đạo diễn bởi Greta Gerwig, đồng thời là người đồng viết kịch bản với chồng cô là Noah Baumbach. Greta Gerwig là người phụ nữ đầu tiên chỉ đạo một bộ phim tỷ đô, đã được đề cử ba giải Oscar trong sự nghiệp của mình với "Lady Bird" (2016) cho kịch bản gốc và đạo diễn, và "Little Women" (2019) cho phim chuyển thể.

"Barbie" là một trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn và lôi cuốn. Bộ phim có sự hợp tác giữa Mattel Films, Heyday Films và Margot Robbie's LuckyChap Entertainment. Với Josey McNamara từ LuckyChap và Ynon Kreiz từ Mattel đảm nhận vai trò điều hành sản xuất, ngay từ ngày chưa ra mắt, "Barbie" đã dược nhận định là bộ phim có đầy đủ yếu tố trở thành một bom tấn mùa hè.

Dàn diễn viên toàn sao của "Barbie" không chỉ có Margot Robbie và Ryan Gosling mà còn có sự tham gia của các diễn viên tên tuổi như: Will Ferrell, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Emerald Fennell, Kate McKinnon, Michael Cera, America Ferrera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Ritu Arya, Jamie Demetriou, Emma Mackey, Dua Lipa, Issa Rae, Hari Nef, Alexandra Shipp, Simu Liu, Scott Evans và Ncuti Gatwa.