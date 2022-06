Bất ngờ với số tiền Tổng thống Zelensky yêu cầu mỗi tháng từ NATO

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 29/6/2022. Ảnh: AP

Tổng thống Zelensky đưa ra nhận xét khi ông phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid thông qua hình thức trực tuyến hôm 29/6. Ông nói với các nhà lãnh đạo NATO: "Ukraine cần viện trợ khẩn cấp để đảm bảo giành chiến thắng. Nếu Ukraine thua chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến 'bị trì hoãn' giữa Nga và phương Tây".

Zelensky nhấn mạnh đất nước của ông cần cả viện trợ quân sự và tài chính trực tiếp, đồng thời lưu ý thêm rằng cần khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng để bù đắp thâm hụt ngân sách. Các quan chức hàng đầu của Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ tài chính.

Tổng thống nói: "Viện trợ tài chính cho Ukraine có ý nghĩa không kém gì việc giao vũ khí. Chúng tôi cần khoảng 5 tỷ USD mỗi tháng, đó là mức cần thiết để phòng thủ và bảo vệ đất nước".

Ngoài ra, ông Zelensky cũng tuyên bố khi xung đột kết thúc, Ukraine phải có một vị trí xứng đáng trong cấu trúc an ninh của phương Tây, ông bác bỏ viễn cảnh Ukraine nằm trong "vùng xám" giữa Nga và khối NATO. Tổng thống nhấn mạnh: "Chúng tôi cần đảm bảo an ninh, và các bạn phải tìm một chỗ đứng cho Ukraine trong không gian an ninh chung".