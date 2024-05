Mua sắt thép qua mạng, người đàn ông bị lừa 500 triệu đồng

Ngày 9/5, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Công an TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang xác minh, điều tra theo đơn trình báo của công dân về việc mua sắt thép qua mang bị lừa 500 triệu đồng.

Người trình báo là ông P.T.C (SN 1987, nơi ở tại phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Ông C mua sắt thép qua mạng bị lừa 500 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo ông C, ngày 30/4, do nhu cầu cần tìm vật liệu xây dựng giá rẻ để xây nhà, ông C đã lên mạng xã hội Facebook, vào trang Sắt thép H.P để tham khảo giá. Sau đó, ông C được yêu cầu kết bạn zalo với tài khoản có tên Trần Hoàng Nhật để thuận tiện việc nhắn tin trao đổi. Ông C gửi số lượng sắt, thép cần mua thì được zalo Trần Hoàng Nhật báo giá rẻ hơn thị trường; đồng thời người này yêu cầu ông C đặt cọc nhưng ông C không đồng ý.

Sau khi trao đổi qua lại, ông C đồng ý mua 2.844 cây thép phi 10 đến phi 20 với giá 534 triệu đồng, điều kiện là phải được kiểm tra hàng tại công trình (phường Đông Lương, TP Đông Hà) rồi mới chuyển tiền thanh toán.

Sáng 8/5, nhân viên cửa hàng vật liệu N.T (địa chỉ trên đường Lê Duẩn, TP Đông Hà) chở vật liệu xây dựng đến nhà ông C tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà) để giao hàng sắt thép cho ông C.

Kể lại với PV Dân Việt, ông C cho biết, vì sợ bị lừa nên bản thân đã rất cẩn thận. Sau khi ông C kiểm đếm đúng số lượng sắt, thép đã đặt mua, nhân viên cửa hàng vật liệu N.T đang bốc dỡ một số cây sắt xuống thì tài khoản zalo Trần Hoàng Nhật gọi điện yêu cầu ông C chuyển tiền thanh toán như đã thỏa thuận.

Trong cuộc gọi, người sử dụng tài khoản zalo Trần Hoàng Nhật còn nói với ông C rằng, cửa hàng vật liệu N.T là đại lý bán lẻ của mình nên ông C tin tưởng. Tuy nhiên, ông C vẫn cẩn thận khi yêu cầu được chuyển tiền thanh toán qua tài khoản của công ty.

Sau khi nhập số tài khoản 8969168** của ngân hàng ACB do tài khoản zalo Trần Hoàng Nhật cung cấp, ứng dụng Internet Banking ở điện thoại ông C nổi lên thông tin người thụ hưởng là CONG TY TNHH DAU TU THUONG MAI VAT LIEU HOANG LONG. Điều này khiến ông C càng tin hơn về quyết định của mình.

Một trong hai chiếc xe chở sắt thép đến nơi ông C xây nhà. Sau khi phát hiện bị lừa, cả hai xe đã chở sắt rời đi. Ảnh: N.V

Do mỗi lần chuyển tiền không vượt quá 500 triệu đồng nên ông C Banking vào số tài khoản nêu trên số tiền 499.999.999 đồng, dự tính số tiền còn lại sẽ chuyển sau.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì tài khoản zalo Trần Hoàng Nhật lập tức bị xóa, không liên lạc được. Nhân viên cửa hàng vật liệu N.T cũng nhận được điện thoại từ quản lý yêu cầu dừng bốc dỡ sắt, thép xuống xe, không giao hàng vì người mua hàng chưa chuyển tiền thanh toán.

"Lúc quản lý cửa hàng vật liệu N.T xác nhận chưa nhận được tiền thanh toán mua sắt, thép và cũng không liên lạc được với khách hàng tên Trần Hoàng Nhật thì tôi mới ngớ người ra là mình đã bị lừa" – ông C chua xót.

Sau khi nhận thấy bản thân và cửa hàng vật liệu N.T bị lừa, ông C trình báo cơ quan công an những mong tìm lại số tiền của mình, trừng trị kẻ lừa đảo.

Được biết, trước đó cửa hàng vật liệu N.T nhận tiền đặt cọc 5 triệu đồng để mua sắt, thép của khách hàng có tên Trần Hoàng Nhật, yêu cầu giao đến địa chỉ là nơi ông C xây nhà.

Sáng 9/5, PV Dân Việt gọi vào số điện thoại của người tự xưng Trần Hoàng Nhật nhưng chỉ nghe tiếng "Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp".