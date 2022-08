Ngày 4/8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn (sinh năm 1974), Trưởng Công an huyện Nhơn Trạch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn (áo trắng) giữ Phó Giám đốc Công an Đồng Nai. Ảnh Báo Đồng Nai

Thượng tá Trần Anh Sơn là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ, pháp luật, chính trị, có nhiều kinh nghiệm trong công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác và đảm nhiệm chức vụ cấp Trưởng tại nhiều đơn vị trọng yếu, quan trọng của Công an tỉnh.

Trên các vị trí công tác, Thượng tá Trần Anh Sơn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đầu tàu, gương mẫu trong công việc, chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương từng công tác triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ vị trí, đơn vị công tác nào đồng chí Trần Anh Sơn cũng giữ vững sự đoàn kết nội bộ, được cán bộ, chiến sĩ tín nhiệm cao.