Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tập trung phát triển nhà ở xã hội trong năm 2022

Tập trung phát triển nhà ở xã hội

Tại Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Xây dựng ngành Xây dựng tổ chức ngày 18/12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Bộ và các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc các địa phương quan tâm tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Kháng

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, trong năm 2022, cần tập trung thực hiện 3 khâu đột phá của ngành Xây dựng. Cụ thể:

Một là: Hoàn thiện thể chế pháp luật về xây dựng để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh cho địa phương. Trong đó, đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong công tác xây dựng pháp luật…

Hai là: Tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị. Trong đó, kiểm soát chặt chẽ công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch… Kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển đô thị đồng bộ, gắn kết với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông thôn…

Ba là: Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản; nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

Việc phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn vừa qua còn nhiều khó khăn. Trong ảnh là dãy nhà ở xã hội khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: Trần Kháng

"Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và khó khăn về nguồn vốn, các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp vẫn tiếp tục triển khai nhưng tiến độ còn chậm, 9 tháng đầu năm 2021, đã có 08 dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 254 dự án (khoảng 108.800 căn với tổng diện tích 5.440.000 m2), đang triển khai 271 dự án (khoảng 256.500 căn với tổng diện tích 12.825.000 m2)", Bộ Xây dựng

Theo đó, cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng các đơn vị có liên quan cần tập trung sửa đổi Luật Nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản; Tập trung xây dựng chính sách, tháo gỡ khó khăn để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho phân khúc thu nhập thấp và trung bình; khắc phục việc mất cân đối cơ cấu sản phẩm nhà ở…



Bám sát chặt chẽ Chương trình phục hồi nền kinh tế giai đoạn 2022-2023 mà Chính phủ hiện đang xây dựng để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách và nguồn lực cụ thể phù hợp, trọng tâm là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, người lao động.

Tăng cường hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của các nước có bối cảnh tương đồng để nghiên cứu, thay đổi căn bản tư duy, cách thức trong phát triển nhà ở xã hội, đa dạng hóa các nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội.

Thường xuyên bám sát diễn biến thị trường bất động sản để có giải pháp kịp thời xử lý các biến động tiêu cực của thị trường, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Giá bất động sản và vật liệu xây dựng đều tăng

Trước đó, trong báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng dự kiến tăng 0,2-0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ số giá giao dịch một số loại bất động sản căn hộ chung cư, nhà ở, đất nền so với cùng năm trước tăng khoảng 3,1%. Giao dịch nhà trên thị trường thứ cấp tăng bình quân từ 2-5% so với năm 2020, trong đó giá chung cư tăng bình quân từ 2-4%, giá nhà riêng lẻ tăng 3-5%; lượng giao dịch và nguồn cung bất động sản năm 2021 chỉ đạt khoảng 84% so với năm 2020.

Cao ốc mọc dày đặc tại khu vực Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Trần Kháng

Ước tính sản lượng tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 như sau: Xi măng tiêu thụ ước đạt khoảng 105,6 triệu tấn, tăng khoảng 2%; Kính xây dựng khoảng 186 triệu m2, tăng khoảng 24%; Sứ vệ sinh khoảng 16 triệu sản phẩm, tăng khoảng 7%; Đá ốp lát khoảng 17 triệu m2, giảm khoảng 10%; Gạch ốp lát khoảng 440 triệu m2, giảm khoảng 13%; Vôi công nghiệp khoảng 2,3 triệu tấn, giảm khoảng 8%; Tấm lợp amimăng khoảng 36 triệu m2, giảm khoảng 20%; Gạch nung 18,4 tỷ viên, giảm khoảng 26%; Gạch không nung 3,35 tỷ viên, giảm khoảng 33%.

Diện tích nhà ở bình quân cả nước ước đạt 25 m2/ người. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm 2021 ước đạt: 40,5%.

Về nhiệm vụ trong năm 2022, Bộ Xây dựng đặt ra kế hoạch, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất xây dựng ước 4,96-5,56%.

Diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5 m2/ người. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc phấn đấu đạt 41,5-42%.