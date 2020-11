Bộ Xây dựng "rao bán" toàn bộ cổ phần tại tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp)

Cụ thể, 139,39 triệu cổ phiếu HAN, bằng 98,83% vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp, mã HAN) đã được Bộ Xây dựng đăng ký bán đấu giá. Đây là toàn bộ cổ phần mà Bộ Xây dựng sở hữu tại Hancorp.

Giá khởi điểm được công bố ở là 19.930 đồng mỗi cổ phần, cao hơn thị giá của HAN khoảng 10% ở thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 23/11.

Phiên đấu giá sẽ dự kiến tổ chức vào ngày 16/12 tới tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hancorp biến đất kỹ thuật thành bệnh viện, cư dân Ngoại giao đoàn căng băng rôn phản đối.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã đưa 49,74 triệu cổ phần của Hancorp ra đấu giá với giá khởi điểm 10.200 đồng mỗi cổ phần, nhưng phiên đấu giá diễn ra không thành công khi chỉ 203 nhà đầu tư tham gia với khối lượng đặt mua là 1.575.700 cổ phần, thu về hơn 16 tỉ đồng.

Được biết, Hancorp là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập tháng 12/1982. Tháng 3/2014, công ty thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất vào tháng 7/2016, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 8/2014 với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Xây dựng đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 98,83% vốn điều lệ công ty.

Theo báo cáo tài chính bán niên của HAN, nửa đầu năm 2020 công ty đạt doanh thu 831 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận hơn 2 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 dẫn đến kết quả kinh doanh của một số công ty con bị ảnh hưởng đáng kể.

Trên thị trường bất động sản, Hancorp đã tạo ra dự án có nhiều lùm xùm về việc điều chỉnh quy hoạch, không thực hiện đúng nghĩa vụ chủ đầu tư đối với khách hàng. Đơn cử như: Tại khu đô thị khu Ngoại giao đoàn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra nhiều buổi cư dân tập trung căng băng rôn, phản đối việc Hancorp điều chỉnh quy hoạch dự án này. Hay, cư dân về ở 4- 5 năm tại nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng gây bức xúc.

Đáng chú ý, tháng 4/2019, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành kết luận kiểm toán tại Hancorp. Trong đó, chỉ rõ nhiều sai phạm trong cổ phần hóa Hancorp, qua đó kiến nghị xử lý về tài chính hơn 40 tỉ đồng, đồng thời chấn chỉnh hàng loạt nội dung liên quan đến quản lý vốn và các dự án bất động sản của doanh nghiệp này.