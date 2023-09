Cần bình tĩnh với xe điện - VTV.VN

Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cháy nổ đang được tăng cường tại các khu dân cư và nhà trọ sau vụ cháy làm 56 người thiệt mạng tại Khương Hạ (Hà Nội), mấy ngày qua, nhiều cộng đồng dân cư đang rất e ngại với xe điện, coi đó là một trong những nguyên nhân gây ra cháy nổ. Một số chung cư thiết lập nơi để xe điện riêng. Một số khu chung cư đã có không cho sạc xe điện trong tòa nhà, làm nhiều người dân hoang mang.

Tại tòa chung cư mini 5 tầng, gồm 20 phòng của anh Oanh, toàn bộ các ổ cắm điện khu vực để xe đã được ngắt, ngay sau khi xảy ra vụ cháy ở Khương Hạ.

Những chiếc xe điện giờ chỉ có thể gửi, chủ xe muốn sạc, phải mang ra bên ngoài. Việc này theo anh, là để đảm bảo an toàn cháy nổ. Toàn bộ 20 tòa chung cư mini khác của anh Ngọc ở Hà Nội và Đà Nẵng cũng đã đồng loạt không cho sạc xe điện trong nhà.

Còn với Hương Ly, mấy hôm nay đang cuống cuồng tìm nơi trọ mới, từ khi nhận được tin là từ giờ không được sạc xe điện bên trong nhưng đi hỏi chung cư mini nào cũng có quy định là không cho sạc xe điện trong tòa nhà. Cũng như Hương Ly, nhiều người lao động, thuê trọ, sinh viên đang gặp khó khăn với các xe điện.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây của Mỹ thực hiện dựa trên dữ liệu từ Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia, Cục Thống kê Giao thông Vận tải và dữ liệu thu hồi của chính phủ Mỹ cho thấy, xe có động cơ đốt trong có số vụ cháy cao hơn đáng kể so với xe chạy hoàn toàn bằng điện. Thống kê trên 100.000 xe, tỷ lệ cháy của xe điện chỉ là 0,025%, thấp hơn 61 lần so với xe xăng. Các xe điện luôn phải đảm bảo những tiêu chuẩn rất khắt khe về an toàn của nhà quản lý và nhà sản xuất.

Còn tại Việt Nam, từ năm 2015 đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện, với các tiêu chí nghiêm ngặt. Theo các chuyên gia, nếu đáp ứng đầy đủ những quy chuẩn này thì xe máy điện rất khó xảy ra sự cố cháy, nổ.

Theo các chuyên gia, các chủ nhà trọ, chung cư mini cần quan tâm đó là quy hoạch khu vực sạc xe điện cách xa xe xăng, có người thường xuyên trông coi và trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy chữa cháy tự động, mở các lối thoát hiểm. Đó mới là những yếu tố căn cơ để đảm bảo an toàn khi có cháy.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người cần phải mua các sản phẩm có chất lượng, tuân thủ các điều kiện PCCC của tòa nhà, không cho xe điện vào thang máy, mang lên sạc trong nhà hay sạc ngay ngoài hành lang mà tốt nhất là có khu vực sạc điện riêng trong tòa nhà và được giám sát.