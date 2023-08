Cảng vụ Quảng Ngãi gửi văn bản khẩn đề nghị làm rõ thông tin “làm khó” người sắp qua đời

Chỉ đạo cơ quan chức vào cuộc làm rõ

Sáng 25/8, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, đã nhận được văn bản khẩn của Cảng vụ Hàng hải tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị làm rõ đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân, đưa thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, với nội dung cho rằng Cảng vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đã "làm khó" người sắp qua đời.

Tàu khách của Công ty Biển Đông tại cảng Sa Kỳ. Ảnh: Hoàng Thảo.

Theo người đứng đầu UBND huyện Lý Sơn, hiện chính quyền địa phương đã giao cho công an huyện và cơ quan chức năng, điều tra làm rõ vụ việc.

Trên cơ sở lực lượng chức năng điều tra, kết luận và xác định, thông tin đưa trên mạng xã hội không đúng sự thật, sẽ xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm của người đưa tin, theo quy định hiện hành.

Trong quá trình điều tra và xác minh, nếu xét thấy cần thiết và vượt thẩm quyền, chính quyền huyện Lý Sơn sẽ đề nghị cơ quan chức năng tỉnh vào cuộc, để làm rõ.

Vào sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Dân Việt, đã nắm được thông tin vụ việc và cũng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc, phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh, xác minh thông tin nêu trên (Cảng vụ tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn làm khó người sắp qua đời).

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi nói gì?

Trong văn bản khẩn đã gửi (số 458/CVHHQNg – PCHH, ngày 21/8/2023, do ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi ký) cho các cấp, ngành chức năng, Cảng vụ hàng Hải Quảng Ngãi nêu rõ toàn bộ diễn biến của vụ việc.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra vé của hành khách, trước khi xuống tàu ra đảo Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Thảo.

Cụ thể vào khoảng 6 giờ, 25 phút, ngày 20/8/2023, Trực ban Cảng vụ tại Lý Sơn, có nhận được cuộc gọi điện thoại từ anh Bùi Đạt (quản lý tàu Super 2 Biển Đông – Công ty Biển Đông) và của anh Bùi Văn Sánh, Thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông (vào khoảng 7 giờ, cùng ngày).

Nội dung 2 cuộc điện thoại (của anh Đạt và Sánh), là trao đổi về việc xin (Cảng vụ Lý Sơn) cho tàu Super 2 Biển Đông, chở khách tại Sa Kỳ, đi Lý Sơn, nhưng muốn cập cảng An Bình (đảo Bé) trước để chở người qua đời (theo thông tin từ chủ tàu và thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông) về an táng; sau đó mới tiếp tục di chuyển về cảng Bến Đình (đảo lớn ở trung tâm huyện Lý Sơn) để trả khách.

Tuy nhiên Trực ban của Cảng vụ Lý Sơn giải thích rõ, việc cầu cảng An Bình chưa được công bố khai thác, chưa được khảo sát độ sâu và công bố theo quy định.

Vì vậy nếu đồng ý và cho phép tàu (Super 2 Biển Đông) chở theo 152 hành khách và hàng hóa (từ cảng Sa kỳ, đi Lý Sơn) cập cầu cảng An Bình trước, sẽ có nguy cơ mất an toàn, không bảo đảm an toàn cho toàn bộ hành khách (152 người) trên tàu.

Tàu khách Biển Đông trên đường hành trình chở khách từ Sa Kỳ ra Lý Sơn. Ảnh: Hoàng Thảo.

Xuất phát từ lo ngại nguy hiểm nêu trên, để tránh rủi ro và tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra (khi chở theo 152 hành khách và hàng hóa cập cảng An Bình), Trực ban Cảng vụ Lý Sơn đã hướng dẫn phía chủ tàu, điều khiển phương tiện hành trình theo đúng quy định, đó là cập cảng Bến Đình trước, sau đó tiếp tục di chuyển để chở người qua đời qua đảo Bé (An Bình).

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi khẳng định, Trực ban Cảng vụ Lý Sơn chỉ trao đổi thông tin, hướng dẫn cho chủ tàu và thuyền trưởng tàu Super 2 Biển Đông, không trao đổi thông tin với ai khác về hướng dẫn này.

Thế nhưng không hiểu vì sao dù chưa kiểm chứng, đối chứng, trao đổi thông tin với Cảng vụ Lý Sơn, nhưng có người lại đưa thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, với nội dung "khi cập bến tại đảo Lớn hành khách đã hoàn tất thì nhờ tàu đưa bệnh nhân về đảo An Bình luôn. Chủ tàu đồng ý..., nhưng cảng vụ không cho phép...".

Trực ban Cảng vụ Lý Sơn cho biết, hoàn toàn không nhận được ý kiến đề xuất, góp ý, hay thông tin phản ánh của người nhà người sắp qua đời (qua điện thoại, hay trực tiếp) về việc, sau khi tàu trả khách và hàng hóa xong tại cảng Bến Đình (đảo Lớn), thì không giải quyết cho chở người sắp mất qua đảo Bé.

Đảo Bé (An Bình), huyện Lý Sơn nhìn từ xa. Ảnh: Hoàng Thảo.

Việc thân nhân người sắp qua đời mong muốn sớm di chuyển thẳng về đảo Bé (An Bình), nên đã tự trao đổi và thỏa thuận thống nhất với phía chủ tàu, để thuê tàu đi thẳng từ Sa Kỳ về đảo Bé (theo báo cáo của chủ tàu Super 2 Biển Đông).

Cho rằng thông tin đăng tải không đúng trên mạng xã hội, đã gây phản cảm và hiểu nhầm trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của các Cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đề nghị UBND huyện Lý Sơn, chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý sự việc theo đúng quy định.