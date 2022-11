Cặp sao trẻ Hàn Quốc phản hồi trái ngược về tin đồn hẹn hò

Công ty quản lý của ASTRO mới đây đã phản hồi những tin đồn hẹn hò liên quan đến Rocky và nữ diễn viên Park Bo Yeon.

Mặc dù công ty quản lý của Park Bo Yeon trước đó đã phủ nhận tin đồn, nhưng công ty quản lý của ASTRO hiện đã xác nhận chúng.

"Xin chào, chúng tôi là Fantagio. Đây là tuyên bố chính thức liên quan đến nghệ sĩ Rocky của công ty. Theo tiết lộ thông qua các bản tin, Rocky và nữ diễn viên Park Bo Yeon hiện đang tìm hiểu nhau.

Hai người gặp nhau lần đầu tiên qua (web drama) "Find Me If You Can" và họ trở nên thân thiết một cách tự nhiên khi nữ diễn viên Park Bo Yeon, người thích viết lách, đã tham gia sản xuất âm nhạc của Rocky. Sau thời gian quen biết, gần đây họ đã nảy sinh tình cảm với nhau.



Park Bo Yeon và Rocky. (Ảnh: IT).

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo những tin tức như thế này trong thời kỳ quốc tang mà chúng tôi đáng ra phải chia sẻ nỗi buồn và sự an ủi. Do đó, chúng tôi yêu cầu người hâm mộ thông cảm rộng rãi về tuyên bố có phần muộn màng", công ty quản lý ASTRO tuyên bố.

Tin đồn hẹn hò liên quan đến hai ngôi sao gần đây đã lan truyền trên cộng đồng trực tuyến sau khi Park Bo Yeon được phát hiện tham dự vở nhạc kịch "Ba chàng lính ngự lâm" với sự tham gia của Rocky vào ngày 30/10. Người ta cũng phát hiện ra rằng, Park Bo Yeon đã đồng sáng tác lời bài hát và thuyết minh cho Rocky's ca khúc solo "S # 1." trong album của ASTRO "Drive to the Starry Road".



Trước đó, đáp lại những tin đồn, công ty quản lý KOO của Park Bo Yeon nhận xét: "Chúng tôi đã kiểm tra sự thực liên quan đến những tin đồn này và Rocky chỉ là một người quen thân mà cô ấy đã làm việc cùng trong "Find Me If You Can"".

Rocky ra mắt với tư cách là thành viên của ASTRO vào năm 2016, trong khi Park Bo Yeon bắt đầu sự nghiệp của mình với web drama "One Fine Week" vào năm 2019. Nữ diễn viên hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình "Cheer Up" của đài SBS.