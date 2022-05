Khách "gặp khó" khi đặt xe tại Tân Sơn Nhất

Thông tin Tiến sĩ Lê Đăng Doanh bị "làm giá" khi đón xe hợp đồng của Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam (SATSCO) gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Theo đó, ông Doanh phải trả 198.000 đồng cho quãng đường 3km từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn đường Hoàng Văn Thụ. Sự việc xảy ra, phía SATSCO đã nhận thiếu sót, đồng thời đình chỉ công tác 15 ngày đối với nhân viên phụ trách.

Thực tế, việc hành khách bị "chặt chém" tại sân bay không phải là chuyện mới. Nhiều người phản ánh bị tình trạng này thường xuyên và bày tỏ nỗi bức xúc mỗi khi chờ gọi xe về nhà. Khu vực sảnh đợi xe ô tô của sân bay là điểm nóng. Dịp cao điểm luôn trong tình trạng quá tải, tắc nghẽn giao thông vì lượng phương tiện không đủ để đáp ứng nhu cầu hành khách. Tình trạng tài xế tranh giành khách cũng khiến kẹt xe thêm nghiêm trọng hơn.

Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, số lượng hành khách tăng cao đột biến đã khiến Tân Sơn Nhất gần như "vỡ trận". Cảnh hỗn loạn giành tìm taxi đã xảy ra trầm trọng từ ngày mùng 3 đến mùng 6 Tết. Loại hình xe công nghệ hoặc "cò" tự nhận tài xế xe công nghệ ngang nhiên câu dắt, chèo kéo hành khách. Nhiều người sau chuyến bay phải đứng chen nhau, mệt mỏi chờ đợi hàng giờ liền vẫn không gọi được xe về nhà.

Hành khách đón xe hợp đồng tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Chia sẻ với PV, nhiều hành khách cho biết đã gặp phải trường hợp tài xế một số hãng chê cuốc gần hoặc lấy giá cao hơn so với mức cước thông thường khi đón xe tại Tân Sơn Nhất. Chị Nguyễn Thị Nga (38 tuổi) cho biết nhà chị ở đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) ngay sát sân bay nên thường xuyên không đặt được xe.

"Mỗi lần hạ cánh, tôi phải chờ rất lâu mới bắt được xe nhưng vừa lên xe tài xế nghe địa chỉ nhà tôi là từ chối chở ngay hoặc tỏ vẻ khó chịu. Để khỏi phải nghe cằn nhằn, tôi phải nói là sẽ gửi thêm tiền vì quãng đường ngắn thì tài xế mới không tỏ thái độ mà thực hiện chuyến đi", chị Nga chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Quốc Toàn cho biết mình bắt xe từ sân bay Tân Sơn Nhất về Dĩ An (khoảng 12km) thì tài xế xe hợp đồng của một hãng báo giá gần 500.000 đồng. Thấy giá quá cao, anh Toàn từ chối mà cố gắng chờ taxi truyền thống thì chỉ tốn khoảng 250.000 đồng cho quãng đường di chuyển trên. Trong khi đó, anh Toàn kiểm tra trên ứng dụng gọi xe trực tuyến thì quãng đường trên chỉ mất khoảng 160.000 đồng.

Nhiều khách cho biết việc bị "chặt chém" tại Tân Sơn Nhất không phải là chuyện mới. Ảnh: H.T

Nhiều khách cho hay thay vì đi xe taxi hoặc xe dịch vụ thì đã lựa chọn phương tiện xe buýt để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, xe buýt sân bay hiện chỉ hoạt động 2 tuyến và thời gian chờ mỗi chuyến rất lâu nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Bên cạnh đó, hành khách cần đi xe về nhà vào ban đêm thì xe buýt không hoạt động.

Dẹp ngay việc chặt chém, ép giá khách đi xe tại Tân Sơn Nhất



Ngày 19/5, ghi nhận của PV Dân Việt, khu vực nhà ga quốc nội Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (HKQT) khá đông khách. Thời điểm có chuyến bay hạ cánh, hàng trăm hành khách di chuyển ra khu vực làn đón xe nhà ga quốc nội. Lực lượng an ninh luôn túc trực, điều tiết hướng dẫn hành khách nên không xảy ra tình trạng nhốn nháo, mất trật tự.

Trước tình trạng khách phản ảnh bị "làm giá" khi đón xe ở sân bay Tân Sơn Nhất, cơ quan chức năng đã có nhiều động thái chấn chỉnh. Cụ thể, mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đã có văn bản đề nghị sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường thực hiện công tác thông tin tuyên truyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách lựa chọn các loại phương tiện phục vụ trong sân bay.

Việc chặt chém, làm giá khách đi xe tạo hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến trật tự, mỹ quan, văn minh đô thị. Ảnh: H.T

Sở yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất phối hợp các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô đang hoạt động trong cảng để có biện pháp chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng hành khách bị "chặt chém", "ép giá"... nhằm đảm bảo theo quy định tại khoản 8 Điều 10 Thông tư 29/2021 của Bộ GTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Theo đó, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách lựa chọn các doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được hoạt động tại khu vực đón khách riêng của nhà ga theo nguyên tắc đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch. Bên cạnh đó, thông báo công khai trong nhà ga về doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được hoạt động, giá vận chuyển; bảo đảm văn minh, lịch sự, an ninh trật tự đối với hoạt động khai thác vận tải hành khách.

Sở GTVT cũng đề nghị các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm ở khu vực trong sân bay và các tuyến đường xung quanh. Các đơn vị xe taxi, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô theo hợp đồng (đặc biệt là kinh doanh vận tải có sử dụng hợp đồng điện tử) phải xử lý nghiêm lái xe, chủ xe... vi phạm các quy định.

Nhiều hành khách chọn đi xe buýt để không bị chặt chém. Ảnh: H.T

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng thêm làn đón xe công nghệ, linh hoạt giữa làn đón xe công nghệ và taxi, xe cá nhân… để thuận tiện cho hành khách. Đồng thời, xe buýt cũng được đưa vào khai thác ở nhà ga quốc nội để hành khách dễ đón hơn.

Bên cạnh đó, từ sau dịp Tết Nguyên đán, Cảng đã phối hợp với công an và các cơ quan chức năng để tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý kịp thời các đối tượng thường xuyên vào khu vực sảnh nhà ga mời chào, chèo kéo hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh cũng tăng cường quân số trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cao điểm.

Cảng HKQT đã chuyển giao và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp tài xế taxi, xe "dù", xe công nghệ, xe hợp đồng… có hành vi mời chào, chèo kéo khách đi xe, lấy quá giá, cưỡng đoạt, trộm cắp tiền, tài sản của hành khách đi taxi từ sân bay.

Riêng sự việc hành khách phản ánh bị làm giá khi đặt xe hãng SATSCO vừa qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết vẫn đang chờ kết luận của Cảng vụ Hàng không miền Nam thì mới có hướng xử lí cụ thể. Trong khi đó, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết đơn vị đã cho xử lý lập tức và phía SATSCO cũng đã nhận trách nhiệm.