Bạn đọc Bùi Anh hỏi về chế độ của người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Năm 2002 tôi tham gia lực lượng Công an xã bán chuyên trách, công tác liên tục cho đến nay. Theo pháp lệnh Công an xã và theo khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân phụ cấp hiện hưởng".

Tôi muốn hỏi nếu sau ngày 01/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực, nếu tôi vẫn tiếp tục công tác trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở thì có tiếp tục tính thời gian công tác trước đó cho tôi và giải quyết chế độ như trong Nghị định số 73 không, vì khi thành lập lực lượng mới khả năng tôi sẽ không còn chế độ như trước đó nữa?

Bộ Công an trả lời

Khoản 1 Điều 23 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định: “Người tham gia Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định".

Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, quy định: "Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế".

Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, quy định: "Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng phụ cấp hiện hưởng...”.

Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội liên tục từ năm 2002 đến nay (22 năm) và bạn tiếp tục tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì thời gian 22 năm tham gia bảo hiểm xã hội (thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách) được giữ nguyên và được cộng vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (khi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở).

Sau này, bạn có nguyện vọng xin thôi tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thôi không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì được hưởng chế độ lương hưu hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (không được hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với 22 năm công tác liên tục trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách mà nghỉ việc vì lý do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP).

Nếu bạn không tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2002 đến nay thì các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an đang tham mưu với lãnh đạo Bộ có văn bản hướng dẫn chính quyền các địa phương giải quyết chế độ chính sách đối với trường hợp này trước khi Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2024).