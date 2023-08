Bão số 3 (bão SAOLA) không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Cụ thể, ông Mai Văn Khiêm cho biết: “Bão SAOLA có thể là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2023.

Tuy nhiên, khả năng bão SAOLA ảnh hưởng gây gió mạnh trên cấp 6 và mưa to cho các khu vực ven biển và đất liền nước ta là không cao. Dịp nghỉ lễ 2/9, cơn bão này sẽ không gây thời tiết xấu trên đất liền”.

Bão số 3 (bão0 SAOLA) không gây thời tiết xấu trên đất liền dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: QĐND

Ông Mai Văn Khiêm khuyến cáo, để chủ động ứng phó với diễn biến bão SAOLA, người dân, đặc biệt là các ngư dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh bão của chính quyền địa phương.

Cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Tin bão số 3 (bão SAOLA) mới nhất

Hồi 13 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo diễn biến bão số 3 - bão SAOLA (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 13h/01/9 Tây Tây Bắc, khoảng 10 km/h 22,4N-115,8E trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Cấp 14, giật cấp 17 Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông 13h/02/9 Tây Tây Nam, 10-15 km/h 21,7N-113,0E trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông Cấp 12, giật cấp 15 Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 111,0E Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông 13h/03/9 Tây Tây Nam, 5-10 km/h 20,9N-111,7E trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông Cấp 10, giật cấp 12 Phía Bắc vĩ tuyến 19,0N; phía Đông kinh tuyến 110,0E Cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

Cảnh báo diễn biến bão số 3 - bão SAOLA (từ 72 đến 120 giờ tới)

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục giảm thêm.

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết chi tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1 đến 4/9) như sau:

Khu vực Bắc Bộ: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-35 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 31-34 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ C; ở Nam Bộ phổ biến 29-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 32-34 độ C.