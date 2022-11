Cuộc đình công tại nhà máy iPhone có thể giúp Samsung hưởng lợi

Ảnh: Sam Mobile

Trong khi nhu cầu đối với iPhone 14 Pro ngày càng tăng cao, Apple gần đây đã tiết lộ trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 3 năm 2022 rằng họ đang gặp các vấn đề về chuỗi cung ứng trong kỳ nghỉ lễ. Giờ đây, công ty đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa khi có báo cáo về các cuộc đình công lớn tại một trong những nhà máy lắp ráp iPhone lớn nhất.



Theo một vài báo cáo, công nhân đã biểu tình từ ngày 23 tháng 11 do mức lương thấp hơn so với cam kết và điều kiện làm việc không được an toàn tại nhà máy của Foxconn ở Trịnh Châu, Trung Quốc – nơi iPhone được lắp ráp. Một số video cho thấy nhiều công nhân đeo mặt nạ xung đột với cảnh sát. Bên cạnh đó, hàng nghìn công nhân được cho là đã tập trung bên ngoài kí túc xá và đối đầu với các nhân viên an ninh của nhà máy.

Foxconn được cho là đã quảng cáo cơ hội việc làm trên khắp Trung Quốc, tuyên bố rằng họ sẽ trả cho công nhân 25.000 Nhân dân tệ (~86,5 triệu Đồng) trong hai tháng làm việc. Tuy nhiên, khi công nhân từ khắp đất nước đổ về nhà máy, họ lại được thông báo phải làm việc trong bốn tháng để nhận được mức lương tương đương.

Trung Quốc đã áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ở một số quận của Trịnh Châu khi số ca nhiễm COVID-19 mới ở nước này tăng cao. Hàng triệu người chỉ có thể ở nhà hoặc nơi làm việc. Apple cảnh báo rằng dòng iPhone 14 sẽ bị thiếu nguồn cung trong quý IV năm 2022. Đây là mối đe dọa lớn đối với doanh số bán hàng của Apple do nhiều người mua thiết bị điện tử vào dịp nghỉ lễ cuối năm.

Các vấn đề về chuỗi cung ứng của Apple có thể là một lợi thế cho Samsung

Tình hình chuỗi cung ứng iPhone hiện tại có thể mang lại lợi ích cho Samsung trong kỳ nghỉ lễ cuối năm 2022. Công ty đã bắt đầu cung cấp các chương trình giảm giá và ưu đãi lớn trên hầu hết các sản phẩm phổ biến của mình, bao gồm dòng Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, máy tính bảng, máy tính xách tay và TV thông minh.

Samsung cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của dòng Galaxy S23 vào đầu năm sau. Công ty dự kiến sẽ cải thiện độ sáng màn hình, chất lượng camera, hiệu suất xử lý và kết nối đồng thời cải thiện thời lượng pin. Gã khổng lồ Hàn Quốc cũng có thể mang công nghệ kết nối vệ tinh tương tự như iPhone 14 lên dòng Galaxy S23.