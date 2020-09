Cuộc đời bi kịch của nữ diễn viên vừa qua đời Oh In Hye

Oh In Hye, sinh năm 1984, đã có hơn 10 năm hoạt động trong làng giải trí. Cô góp mặt trong các bộ phim như: Red Vacance Black Wedding, No Breathing, The Plan, Secret Travel… nhưng không để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Nhắc đến Oh In Hye, người ta sẽ nhớ đến chiếc váy màu cam hở “bạo” tại LHP quốc tế Busan 2011. Chiếc váy màu cam với phần thân trước và thân sau “có mà như không” đã khiến Oh In Hye trở thành tâm điểm cười nhạo, chỉ trích suốt năm 2011. Cô còn thậm chí được xem là một trong những mỹ nhân mặc “thảm họa” tại một sự kiện giải trí Hàn Quốc.

Suốt 10 năm qua, Oh In Hye từng nhiều lần muốn xoá bỏ scandal năm nào hay thừa nhận, cô thực sự xấu hổ khi nhìn lại những hình ảnh của bản thân trên thảm đỏ LHP Busan 2011. Cô tâm sự không muốn gây “sốc” tại một sự kiện uy tín mà chỉ muốn chọn một chiếc váy hàng hiệu thật sự ấn tượng cho lần đầu tham dự sự kiện điện ảnh. Với kinh nghiệm non nớt của một nghệ sĩ trẻ lần đầu đến với sự kiện của làng giải trí, Oh In Hye đã lựa chọn sai lầm.

3 tuần trước khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng vào sáng sớm 14/9, Oh In Hye từng chia sẻ trên chương trình “Recent Olympics” rằng: “Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ chú ý để không mặc đồ lộ liễu như vậy. Tôi muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn với các hoạt động liên quan tới nghiệp diễn chứ không phải điều này”.

Được gắn với mác “nữ diễn viên hở bạo xứ Hàn”, sự nghiệp điện ảnh của Oh In Hye không khả qua. Sau nhiều cố gắng tìm kiếm cho mình một vai diễn đột phá, Oh In Hye vẫn không thể toả sáng. “Red Vacance Black Wedding” là bộ phim để đời trong sự nghiệp diễn xuất của Oh In Hye. Phim ngập tràn những cảnh “nóng” giữa mỹ nhân 36 tuổi và một nam diễn viên gạo cội, đáng tuổi chú cô.

“Red Vacance Black Wedding” xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một vị giáo sư đã có gia đình có tên Tae Mook (Jo Seon Mook đóng) với một cô gái trẻ tên là Hee Rae và một cô học trò tên là Suji (Oh In Hye đóng). Vai diễn Suji là một cô gái trẻ cuồng dâm. Dù sắp kết hôn nhưng Suji vẫn lao vào mối quan hệ điên cuồng với vị giáo sư đáng tuổi bố mình. Những cảnh quay “giường chiếu” giữa Suji và Tae Mook là điểm nhấn của bộ phim. Đáng nói hơn, những cảnh quay này được thực hiện khá trần trụi và được trình chiếu tại một LHP quốc tế, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Ngoài những cảnh khỏa thân táo bạo, Oh In Hye không tạo được bất kỳ ấn tượng nào với người xem. Diễn xuất của cô bị đánh giá rất mờ nhạt. Khi được hỏi về những cảnh quay khỏa thân trong bộ phim đầu tay, Oh In Hye từng tâm sự: “Tôi lo lắng và cảm thấy rất áp lực khi cởi bỏ quần áo, tuy nhiên sau đó tôi nghĩ tốt nhất là nên tin tưởng vào nhà sản xuất. Bộ phim hoàn toàn không chỉ là những cảnh nhạy cảm, nhưng rõ ràng những cảnh đó làm nên phim. Vượt qua áp lực, tôi đã không còn lo lắng nhiều, thậm chí còn quyết định phải làm mọi việc thật tốt. Nhà sản xuất đã chỉ cho tôi những chi tiết cần làm khi bước vào một cảnh chăn gối. Đồng nghiệp Jo Sun Mook cũng giúp tôi rất nhiều nên những cảnh quay đó chỉ thực hiện trong một ngày. Tôi cũng không thấy khó khăn”.

Song, trái với sự kỳ vọng của chính Oh In Hye, bộ phim “Red Vacance Black Wedding” bị khán giả đánh giá tẻ nhạt, không có nội dung và dung tục bởi những cảnh “nóng” giữa các diễn viên. Sau vai diễn này, Oh In Hye góp mặt trong một vài bộ phim khác nhưng ấn tượng mà cô gây dựng được với người hâm mộ chỉ là hình ảnh về một nữ diễn viên chuyên “hở bạo”. Kể từ bộ phim "The Plan" vào năm 2014, cô chưa góp mặt trong bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào.

Vài năm nay, Oh In Hye cũng tham gia một vài show truyền hình nhưng không gây được sự chú ý. Vài tuần trước khi qua đời, nữ diễn viên 36 tuổi thường xuyên livestream nói chuyện với người hâm mộ. Tháng 8 vừa rồi, cô thông báo kế hoạch hợp tác với nghệ sĩ Nautilus trong sản phẩm âm nhạc đầu tay. Cô cũng hào hứng chia sẻ đam mê khi thành lập một kênh riêng trên Youtube.

Nữ diễn viên sinh năm 1984 cũng tiết lộ đang hẹn hò và nhắn nhủ những lời yêu thương tới mọi người. Trên trang cá nhân, Oh In Hye cũng đăng tải những hình ảnh mới nhất của cô trong các hoạt động đời thường hay các buổi chụp hình.

Sáng 14/9, Oh In Hye được một người bạn phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng và nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo cảnh sát. Dù được đưa tới viện ngay vào sáng 14/9 nhưng tình trạng của Oh In Hye lúc đó đã rất nguy kịch, cô bị ngưng tim và truỵ mạch. Sáng 15/9, truyền thông Hàn Quốc xác nhận, Oh In Hye đã qua đời. Một số người bạn của nữ diễn viên xinh đẹp này tin rằng, cô đã cố gắng tự vẫn tại nhà riêng.

Theo một người bạn của Oh In Hye, tim của nữ diễn viên 36 tuổi đã ngừng đập ngay từ khi cô được đưa tới viện. “Nhờ nỗ lực cấp cứu của bạn bè và bác sĩ, Oh In Hye đã thở lại khi ở viện. Nhưng tới chiều 14/9, tình hình của cô ấy diễn biến xấu hơn và đã qua đời”.

Người phát hiện ra Oh In Hye bất tỉnh tại nhà riêng là người bạn thân của cô. Người này không liên lạc được với Oh In Hye gần một ngày nên có dự cảm xấu. “Cô ấy gần đây đã sẵn sàng tham gia một vài hoạt động của làng giải trí. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại làm thế này”, người bạn thân của Oh In Hye xót xa chia sẻ.

2 ngày trước khi qua đời, Oh In Hye còn hẹn đi xem phim cùng một người bạn.

Vài tiếng trước khi Oh In Hye được phát hiện bất tỉnh tại nhà, cô vẫn còn đăng tải hình ảnh xinh đẹp của cá nhân lên mạng xã hội và viết: “Hò hẹn gặp gỡ tại Seoul vào dịp cuối tuần thôi. Lâu lắm rồi không được làm việc này. Hi vọng mọi người cũng có những ngày cuối tuần vui vẻ”. Và hai ngày trước khi qua đời, cô còn hẹn đi xem phim cùng một người bạn trai với tâm trạng hoàn toàn vui tươi.

Bước chân vào làng giải trí với mong muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Oh In Hye đã không có được điều mình khát khao sau 11 năm làm việc trong showbiz đầy áp lực. Suốt những năm qua, Oh In Hye vẫn luôn phải chung sống với những lời chỉ trích, miệt thị dành cho vai diễn “nóng” đầu tay hay bộ trang phục “hở bạo” trên thảm đỏ. Nữ nghệ sĩ cuối cùng đã lựa chọn kết thúc cuộc đời và những bi kịch của chính mình ở tuổi 36. Tang lễ của Oh In Hye sẽ diễn ra riêng tư vào ngày 16/9 tại bệnh viện ở Hàn Quốc.

