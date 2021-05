Đắk Lắk: Cháy lớn ở tòa nhà ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột

Ghi nhận tại hiện trường vụ cháy, tòa nhà nằm tại trung tâm TP.Buôn Ma Thuột, là địa điểm văn phòng làm việc của một số đơn vị: Ngân hàng quốc tế VIB, Bảo hiểm Prudential, hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean edu,…

Vụ cháy xảy ra trong tòa nhà, phóng viên không thể tiếp cận vào khu vực bên trong - Video: Ngọc Giàu

Chị T, một giáo viên của hệ thống anh ngữ quốc tế Ocean edu cho biết: "Ngọn lửa xuất phát từ khu vực nhà vệ sinh ở tầng 3, khi mọi người phát hiện đã tri hô và gọi điện báo cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk. Rất may toàn bộ giáo viên và các em học sinh của trung tâm đã chạy ra ngoài an toàn".

Rất may là giáo viên và các em học sinh đã kịp thoát ra ngoài an toàn - Ảnh: Ngọc Giàu

Nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắc Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng các phương tiện, xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ đến dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà bên cạnh. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện việc khống chế đám cháy.

Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường

Hiện tại chưa thống kê được thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.