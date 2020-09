Điểm sàn các trường ĐH tại TP.HCM như thế nào?

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại TP.HCM

Ngày 3/9, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết, trường xác định mức điểm sàn xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT từ 15 đến 20 điểm.



Hai ngành có điểm cao nhất là Công nghệ thực phẩm và Quản trị nhà hàng – dịch vụ ăn uống. Riêng ba ngành Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm, Khoa học và Công nghệ sinh học, Quản trị kinh doanh của chương trình liên kết quốc tế lấy điểm sàn 16.

ĐH Tài chính - Marketing công bố điểm nhận hồ sơ tất cả các ngành, hệ là 18 điểm. Nếu so với năm 2019, điểm sàn năm nay đã tăng 2,5 điểm.

Đáng chú ý là mức điểm sàn theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cao hơn điểm chuẩn nhiều ngành hệ chất lượng cao của trường này năm 2019 như Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị khách sạn.

ĐH Công nghệ TP.HCM nhận hồ sơ đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 45 ngành từ 18 điểm trở lên. Riêng ngành Dược nhận hồ sơ theo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng cho khối ngành sức khỏe do Bộ GDĐT quy định.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi tốt nghiệp đã tính điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

Các ngành có tổ hợp xét tuyển gồm môn năng khiếu vẽ (Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa), thí sinh cần có điểm thi năng khiếu vẽ để tham gia xét tuyển. Thí sinh có thể tham dự kỳ thi vẽ do đại học này tổ chức hoặc lấy kết quả thi vẽ từ trường khác dự tuyển.

ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM cũng có mức điểm sàn 18 cho tất cả các ngành.

TS Nguyễn Quốc Khanh - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào trường năm nay sẽ tăng do mặt bằng chung điểm thi năm nay cao hơn năm trước. Năm 2019, ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là kinh doanh quốc tế với 25,1 điểm. Kế đến là các ngành Quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh với điểm chuẩn trên 24 điểm. Các ngành còn lại dao động từ 21 đến gần 24 điểm.

Theo lãnh đạo các trường ĐH, điểm trung bình hầu hết môn thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng so với kỳ thi THPT quốc gia năm ngoái, do đó tổ hợp xét tuyển 3 môn về cơ bản sẽ tăng ít nhất 3 điểm. Hầu hết các trường đều giảm chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi do năm nay mục đích chính của kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT, tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển hơn năm ngoái.