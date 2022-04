Tại Hội thảo "Xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Thái Lan - Kết nối sản phẩm vào chuỗi siêu thị GO! thông qua Tập đoàn Central Retail năm 2022" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức ngày 21/4, đại diện Central Retail cho biết dù xu hướng tiêu dùng Thái Lan có thay đổi nhưng đây vẫn là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt.



Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc đối ngoại khu vực miền Trung, miền Nam của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhận định xu hướng tiêu dùng tại Thái Lan có một số thay đổi sau hai năm Covid-19.

Đại diện Central Retail trao đổi với các nhà cung cấp Việt Nam ngày 21/4. Ảnh: Hồng Phúc

Theo bà Thu Hiền, tại Thái Lan, mua sắm qua hình thức trực tuyến ngày càng phát triển. Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, các sản phẩm có lợi cho sức khỏe, thể hiện sự quan tâm đến môi trường.

Ngoài ra, việc áp dụng công nghệ là yếu tố bắt buộc để nâng cao và tối ưu hóa chi phí, đồng thời quản lý chuỗi cung ứng. Việc thiết kế cửa hàng phải liền mạch, trưng bày bắt mắt, tiện lợi với dịch vụ cá nhân hóa sẽ làm hài lòng và giữ chân người mua sắm.

"Thái Lan là một thị trường tiềm năng xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức về chất lượng, giá cả, mẫu mã, phương thức kết nối… để có thể cạnh tranh với các nước khác cùng khu vực", bà Hiền nhấn mạnh.

Ngoài ra, Central Retail Việt Nam đang quản lý nhiều chuỗi siêu thị như Big C, Go!, Tops Market. Do đó, tập đoàn cũng tăng cường tìm kiếm thêm các nhà cung cấp Việt Nam, đưa hàng Việt vào hệ thống các siêu thị này.

Đại diện các ngành hàng của Central Retail Việt Nam tham quan các sản phẩm Việt được trưng bày tại Showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Trương Tố Uyên - Giám đốc bộ phận thu mua, thông tin về quy trình, để đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, nhà cung cấp cần phải trải qua 4 bước quan trọng.

Bước 1 là duyệt hồ sơ nhà cung cấp. Nhà cung cấp cần gửi hồ sơ gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy kiểm nghiệm hồ sơ tự công bố, hàng mẫu, báo giá và các giấy chứng nhận khác cho bộ phận thu mua.

Bước 2 là đàm phán và ký kết hợp đồng. Doanh nghiệp được duyệt hồ sơ sẽ tiến hành đàm phán các điều khoản thương mại như thời hạn thanh toán, đơn hàng tối thiểu, tần suất đặt hàng… Sau khi hai bên thống nhất được các điều khoản trên thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 3 là tạo dữ liệu nhà cung cấp và hàng hóa lên hệ thống. Bộ phận thu mua của Central Retail sẽ tạo dữ liệu trên hệ thống quản lý về nhà cung cấp. Đồng thời, bộ phận này sẽ gửi thông báo về mã nhà cung cấp và danh mục hàng hóa cho nhà cung cấp và các siêu thị.

Bước 4 là đặt và giao hàng. Các cửa hàng sẽ đặt hàng dựa trên danh mục hàng hóa đã tạo và sản lượng bán thực tế nhưng vẫn phải đảm bảo đủ đơn hàng tối thiểu đã thống nhất. Có hai hình thức giao hàng là giao hàng trực tiếp cho cửa hàng hoặc giao hàng thông qua tổng kho của hệ thống.

Ông Trần Phú Lữ - Phó Giám đốc phụ trách ITPC cho biết, thời gian qua ITPC thường xuyên kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội thảo này cũng nhằm giới thiệu đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, kết nối giao thương, tìm đối tác, nhà cung cấp cũng như giới thiệu sản phẩm Việt Nam vào hệ thống siêu thị GO! tại nước này.

Theo ông Lữ, ngoài đưa hàng thành công vào các siêu thị của Central Retail tại Việt Nam, hiện nhiều doanh nghiệp Việt cũng đã xuất khẩu thành công sang thị trường Thái Lan. Điều này cho thấy thị trường Thái Lan không quá "khó tính" mà điều quan trọng là doanh nghiệp cần nắm bắt được đúng nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của người Thái.