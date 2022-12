Đồng Nai: Phát hiện cơ sở lén đốt 15 tấn vỏ xe ô tô lấy lõi thép

Đốt vỏ xe ô tô để lấy lõi thép

Chiều 23/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an Đồn Khu công nghiệp Biên Hòa vừa phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) kiểm tra một nhà xưởng tại đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 1 và phát hiện cơ sở này đang có 2 lò đốt chất thải rắn, 1 lò xả khí gas tái chế vỏ xe trái quy định.

Công an ập bắt quả tang cơ sở đốt chất thải. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo đó vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã ập vào kiểm tra cơ sở trên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 3 nhân viên đang thực hiện hành vi dùng các loại vỏ lốp xe ô tô thải, hư hỏng đốt để lấy lõi thép.

Vỏ ô tô bị đốt để lấy lõi thép. Ảnh: Tuệ Mẫn

Ngoài ra, công an cũng xác định bên trong khu nhà xưởng này có hàng tấn chất thải (vỏ lốp xe ô tô hư hỏng) đang được tập kết tại đây.

Làm việc với lực lượng công an, các nhân viên ở đây khai từ khoảng chiều 22/12 đến thời điểm bị phát hiện, các nhân viên này đã đốt hơn 15 tấn vỏ xe ô tô các loại để lấy lõi thép bên trong.

Việc đốt số vỏ xe này được thực hiện một cách thủ công. Sau khi đốt số chất thải (tro, xỉ) được tập kết ngay bên trong khu vực này, không đảm bảo về môi trường.

Qua xác minh ban đầu, việc cơ sở này đốt vỏ xe trong khu vực khu công nghiệp không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan công an xác định, cơ sở này không có chức năng xử lý chất thải theo quy định pháp luật.

Trước những dấu hiệu vi phạm nói trên, công an đã lập hồ sơ ban đầu để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.