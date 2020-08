Dòng xe Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới lộ thêm hình ảnh nội thất

Mercedes-Benz S-Class 2021 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào 2/9 tới đây. Để thỏa lòng người hâm mộ, hãng xe Đức đã hé lộ đôi chút về khoang nội thất được mệnh danh là "du thuyền trên cạn'' của hãng. Mercedes miêu tả nội thất của 2021 S-Class như là ''Không gian thứ 3'', là nơi ta ẩn náu khi dịch chuyển giữa 2 chốn ''Văn phòng'' và ''Nhà riêng''. Do đó, nó tập trung vào sự sang trọng, thoải mái và tiện nghi cho người sử dụng.

Hệ thống đèn âm nội thất với nhiều tùy chọn màu sắc càng góp phần tôn lên đường nét của mẫu xe sang. Khác với phiên bản facelift của thế hệ hiện tại (W222), S-Class mới đã thay đổi bố cục cụm màn hình hỗ trợ lái và giải trí trải dài, để chuyển sang sử dụng 2 màn hình hỗ trợ lái và màn hình cảm ứng trung tâm được bố trí đặt thấp tương tự như xe điện Tesla. Màn hình này có kích thước vào khoảng 17 inch, choáng hết khu vực điều khiển trung tâm.

Thiết kế mới này khiến nhiều fan hâm mộ của “Ngôi sao ba cánh” bị sốc vì cho rằng Mercedes-Benz đang chạy theo phong cách thiết kế hiện đại mà bỏ quên các chi tiết như nút bấm sang trọng đầy tinh tế. Nếu theo thiết kế này, S-Class thế hệ mới đã lược bỏ tất cả các nút bấm, thay vào đó màn hình trung tâm sẽ được dùng để kiểm soát hầu hết các chức năng của xe.

Chiếc xe cũng nâng cấp khả năng kết nối, điều khiển bằng giọng nói (khởi động bằng câu ’Hey Mercedes’) và màn hình hiển thị kính lái thế hệ mới. Màn hình này có khả năng điều hướng thời gian thực. Không gian hàng ghế thứ 2 mới thật sự là điều mà những khách hàng mua S-Class nhắm đến. Khu vực này vốn đã vô cùng rộng rãi, nay lại có nhiều tùy biến hơn nữa. Mercedes cung cấp các tùy chọn 4 và 5 chỗ ngồi cho S-Class, thêm phiên bản S-Class trục cơ sở dài để nới rộng không gian, thêm độ ngả ghế, tùy chọn ghế thương gia...

Đương nhiên xe cũng không thiếu các chức năng massage, sưởi và làm mát, hệ thống nội thất thông minh giúp tạo không khí thư giãn xóa tan mệt mỏi và stress (Energizing Comfort); hay tạo ra chương trình thể dục phù hợp để tái tạo năng lượng (Energizing Coach)...

Hệ thống không khí của S-Class 2021 cũng không đơn thuần là lọc và điều hòa không khí mà còn có thể tạo mùi hương, cân bằng ion, chống ô nhiễm, bụi mịn. Ngoài ra, Mercedes S-Class 2021 thế hệ mới sẽ trang bị túi khí chữ U cho hành khách ngồi phía sau, khác biệt với các loại túi khí phổ thông hiện nay.

Túi khí cho hành khách sau được lắp phía sau ghế trước và có hình dạng chữ U thiết kế tương tự một chiếc găng tay bắt bóng chày, cho phép chiếc túi “chụp” được thân và đầu của hành khách trong trường hợp va chạm. Hãng xe Đức cho biết túi khí này được thiết kế để triển khai trong trường hợp va chạm trực diện và sẽ bung ra khi phát hiện va chạm nhờ các cảm biến xung lực.

Loại túi khí này có thể thích ứng và an toàn với cả ghế trẻ em và sẽ hoạt động song song với dây đai an toàn bơm hơi. Hãng xe Đức tự tin rằng những trang bị này sẽ thiết lập ra các tiêu chuẩn mới về trang bị an toàn cho người ngồi phía sau ô tô.

Mercedes tiết lộ S-Class 2021 sẽ sử dụng hệ động cơ plug-in hybrid mới trên xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện cho quãng đường lên đến 100 km. Ngoài ra, xe còn có nhiều loại động cơ như: 4 xy lanh, 6 xy lanh hay 8 xy lanh sẽ cho ra nhiều mức công suất khác nhau.

Hãng xe Đức cho biết thiết kế của S-Class thế hệ mới lấy cảm hứng mạnh mẽ từ những nội thất cao cấp và chi tiết xa hoa trên du thuyền. Ta có thể dễ dàng thấy được nét thiết kế này nhờ vào các khe gió mỏng và những chi tiết trang trí nhôm gỗ kết hợp sang trọng trên táp lô.