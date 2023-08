Warner Bros. mới đây thông báo “Dune: Part Two” sẽ có một ngày ra mắt mới vào năm 2024. Ngay cả bộ phim “Godzilla x Kong: The New Empire”, bộ phim trước đó được định lịch ra mắt vào ngày 14/3 sẽ bị đẩy lại một tháng đến ngày 12/4. Tương tự "Dune: Part Two", bộ phim cũng do Legendary và Warner Bros. hợp tác sản xuất và là tác phẩm mới nhất trong chuỗi phim thuộc thương hiệu Monsterverse.

Loạt phim hoãn ra mắt vì cuộc đình công tại Hollywood

“Dune: Part Two” buộc phải rời lịch trong bối cảnh cuộc đình công của đơn vị biên kịch và diễn viên vẫn tiếp tục kéo dài. Do cuộc đình công này, các diễn viên sẽ không thể tham gia phỏng vấn giới thiệu cho bất kỳ bộ phim nào bị đình công. Vì vậy, dàn diễn viên nổi tiếng của "Dune" sẽ không tham gia chương trình giới thiệu cho bộ phim kinh phí lớn này.

“Dune: Part Two” sẽ lùi lịch ra mắt sang năm 2024. Ảnh: IT.

Thay đổi ngày ra mắt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến IMAX, cho dù hãng đã có các sản phẩm mùa thu như "The Equalizer 3", "Wonka" và "The Marvels". Cả Warner Bros. và Legendary đều tự tin rằng, kỳ nghỉ xuân của học sinh năm sau và ngày lễ Phục sinh sẽ giúp cả hai bộ phim “Dune: Part Two” và “Godzilla x Kong: The New Empire” có cơ hội thành công.

Ngoài Timothée Chalamet, dàn diễn viên của “Dune: Part Two” còn có Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Javier Bardem Dave Bautista, Christopher Walken, Lea Seydoux và nhiều tên tuổi khác.

Theo Variety, Warner Bros. cũng đang xem xét khả năng trì hoãn ra mắt "The Color Purple" đến năm 2024 (trước đó được ấn định là ngày 25/12) và "Aquaman and the Lost Kingdom" (ngày 20/12), nhưng hiện tại, hãng vẫn dự định giữ nguyên lịch ra mắt vào tháng 12 cho cả hai tác phẩm.

Trước đó, Sony là hãng phim lớn duy nhất khác đã trì hoãn một số bộ phim của mình trong bối cảnh cuộc đình công diễn ra. Tháng trước, hãng này đã đẩy lùi "Kraven the Hunter" và phần tiếp theo của "Ghostbusters: Afterlife" đến năm 2024. "Dune: Part Two" cũng không phải là bộ phim duy nhất có sự tham gia của nữ diễn viê nổi tiếng Zendaya bị trì hoãn, bộ phim "Challengers" của MGM sản xuất, một bộ phim về tennis có sự tham gia của Zendaya, Mike Faist và Josh O'Connor, cũng đã bị hoãn lại đến năm sau.