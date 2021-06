Đừng bỏ lỡ “trợ lý đa năng” không thể thiếu trong mùa dịch

Bí kíp một chạm trên VinID

"Chưa đầy 15 phút đồ ăn đã được giao đến ngay chân tòa nhà, tươi roi rói", bà Nguyễn Thanh Hải (52 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự ngạc nhiên khi lần đầu đặt đồ ăn qua ứng dụng VinID. Hàng chục năm qua, bà vẫn giữ thói quen đi chợ mỗi sáng, nhưng khi tòa nhà phải giãn cách vì dịch bệnh vào năm ngoái, ứng dụng đặt hàng, đi chợ online này trở thành "cứu cánh" cho bà Hải trong công việc bếp núc.

"Đi chợ qua mạng an toàn tuyệt đối. Ngoài ra còn được giảm giá, tích điểm mà không cần mặc cả", người phụ nữ 52 tuổi ấn tượng đặc biệt với mua sắm online qua ứng dụng VinID, có hàng nghìn mặt hàng có thể lựa chọn.

Khách hàng có thể mua sắm thuận tiện, an toàn qua VinID trong thời gian dịch bệnh.

Sự thay đổi trong thói quen mua sắm có thể là một cuộc "cách mạng" với bà Hải, nhưng vẫn chậm hơn nhiều với những người trẻ, vốn rất thích những trải nghiệm mua sắm mới. "Mua đồ ăn, nước uống, đóng tiền điện nước, đi chợ online từ củ hành đến chai nước mắm đều mua được hết qua ứng dụng", chị Trần Thị Trà (31 tuổi, TP.HCM) từ lâu coi những siêu ứng dụng như VinID là trợ lý đắc lực cho mình.

Dịch Covid-19 đã tạo đà cho hành vi tiêu dùng và bán hàng dịch chuyển mạnh mẽ từ offline sang online. Giao dịch tại các trang thương mại điện tử tăng nhanh, các siêu thị cũng đồng loạt cung cấp dịch vụ giao hàng online và từ đó, cán cân cạnh tranh trong kinh doanh được nhỉnh hơn về phía những cái tên có nền tảng công nghệ vững chắc, chịu chi và chịu thử để đưa ra các dịch vụ thức thời cho xã hội. Và đây cũng là thời cho những siêu ứng dụng như VinID lên ngôi.

Trong hơn 1 năm qua, VinID ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Với hơn 11 triệu người dùng thường xuyên, VinID được định vị là tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam, với các các đối tác chiến lược trong hệ sinh thái Vingroup, Vincommerce hay Techcombank, và hàng nghìn nhãn hàng khác có mặt trên ứng dụng VinID.

Tối đa hóa trải nghiệm khách hàng

Các chuyên gia cho rằng, Covid-19 là động lực để khách hàng trải nghiệm những dịch vụ số hóa, nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Để từng bước trở thành siêu ứng dụng cho mọi gia đình, VinID đã cho thấy khả năng am hiểu khách hàng, cá nhân hóa các sản phẩm dịch vụ, tiếp cận chính xác tập khách mục tiêu, mang lại trải nghiệm số hoàn hảo cho người dùng. Như chính sách thay đổi hệ điểm mới đây của VinID là một ví dụ.

VinID thay đổi hệ đổi điểm để mang lại nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng thân thiết.

"Khi nhận thấy khách hàng có nhu cầu muốn tích điểm nhiều hơn, ngay từ những hóa đơn giá trị thấp, VinID quyết định thay đổi hệ tích điểm", đại diện VinID cho biết vì sao họ đưa ra chính sách mới cho phép người dùng tích điểm trên mọi giao dịch có giá trị chỉ từ 1.000 đồng thay vì từ 50.000 đồng như trước đây. "Giúp người tiêu dùng thông minh và tiết kiệm hơn là giá trị để VinID thu hút khách hàng".

Với VinID, người dùng không chỉ được tích điểm trong mọi giao dịch khi đi siêu thị, mua sắm, mà còn liên kết ví điện tử VinID Pay để thanh toán tiện lợi điện nước và các loại hoá đơn, chuyển tiền từ xa, nạp card điện thoại, đặt thức ăn giao tận phòng, săn voucher, săn thưởng siêu hấp dẫn mỗi ngày.

Nhìn ở góc độ vĩ mô, tờ Tech In Asia ấn tượng đặc biệt với việc VinID là công cụ hữu hiệu để giúp phổ biến thanh toán không tiền mặt, an toàn hơn trong bối cảnh dịch bệnh. Không chỉ mang trải nghiệm thanh toán một chạm ở các siêu thị hiện đại như VinMart/VinMart+, VinID còn giúp người dùng có thể trải nghiệm thanh toán hiện đại đó ngay tại các cửa hàng tạp hóa truyền thống liên kết với VinShop - mô hình B2B2C đầu tiên tại Việt Nam. Với hệ thống hơn 65.000 tạp hóa liên kết VinShop và còn tăng trưởng từng ngày, người dùng VinID có thể thanh toán an toàn, tiện lợi ngay cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, chỉ với vài bước chân.

Số hóa trong mua sắm tiêu dùng là xu thế tất yếu. Với dân số gần 100 triệu người, hơn 70% người dân sử dụng Internet, điện thoại thông minh, nền kinh tế số Việt Nam hiện đang dẫn đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng đạt 16%, từ 12 tỷ USD năm 2019 lên 14 tỷ USD trong năm 2020 và được dự báo đạt 52 tỷ USD vào năm 2025. Trong xu thế đó, sự phát triển mạnh mẽ của những siêu ứng dụng như VinID giúp người dùng có một cuộc sống tiện nghi hơn, tất cả nhu cầu đời thường sẽ được phục vụ một cách thuận tiện nhất chỉ với vài cú chạm tay trên màn hình điện thoại.