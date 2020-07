Gạch bở như bánh khảo ở Bắc Kạn: Sở Xây dựng tiếp nhận thông tin

Gạch bở như bánh khảo ở Bắc Kạn: Sở Xây dựng sẽ lập đoàn kiểm tra?

Trước đó, Dân Việt đã có bài viết "Bắc Kạn: Hoảng hồn phát hiện gạch xây nhà bở bùng bục như bánh khảo".

Theo đó, anh Hà Quang Tuấn (trú tại tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, ngôi nhà của gia đình anh được xây từ gạch do Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng (xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) cung cấp.



Khi đến giai đoạn hoàn thiện, trát gần xong, gia đình phát hiện số gạch còn lại bở bùng bục như những phong bánh khảo, chỉ dùng tay bẻ nhẹ có thể gãy làm đôi, làm ba, thậm chí vụn như cám.

Để tìm hiểu về chất lượng gạch của Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng thuộc Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Bắc Kạn, PV Dân Việt đã có mặt tại nhà máy gạch này.

Ngay Km163, Quốc lộ 3 hướng Hà Nội - Cao Bằng, đập vào mắt người đi đường là những chồng gạch được xếp siêu vẹo của Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng. Theo Giám đốc nhà máy, đây là gạch đảm bảo chất lượng đã được công nhân nhà máy phân loại để riêng.

Gạch kém chất lượng được Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng đổ đống.

Vào sâu bên trong là những chồng gạch gãy nát, vụn vỡ. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng cho biết, những chồng gạch đó là gạch lỗi, khi phát hiện đã để lại, không xuất ra thị trường. Hiện nay nhà máy đang tạm dừng hoạt động sau sự cố gạch bị lỗi.

Ông Chiến khẳng định, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng gạch bị lỗi như vậy. Về công nghệ, quy trình sản xuất không có bất cứ vấn đề gì, gạch bị lỗi là do nổ than.

"Than có trộn đá, quá trình nung chuyển thành vôi, khi ra lò vẫn đảm bảo chắc chắn, tuy nhiên đến khi gặp nước, vôi nở dẫn đến gạch bị hư hỏng", ông Chiến cho biết thêm.

Cũng theo ông Chiến, Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng lấy than từ hai nguồn: Bố Hạ (Bắc Giang) và Phấn Mễ (Thái Nguyên).

Sau sự cố gạch bị nổ than, nhà máy đang tạm dừng hoạt động.

Còn ông Vũ Gia Thắng, người cung cấp than cho Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng, khẳng định: "Than Bố Hạ (Bắc Giang) tôi lấy rất nhiều nhưng không thấy bị sao. Tháng 5, chúng tôi lấy than tại mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên). Hiện nay những nơi bán than cho tôi đều đang phủi trách nhiệm".



Gạch được cho là đạt chất lượng được chọn ra xếp xiêu vẹo.

Ông Vũ Gia Thắng lo lắng khi nơi bán than đang phủi trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Chiến chỉ cho PV số than còn lại tại Nhà máy gạch Tuynel Cẩm Giàng.



Làm việc với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Quất, Trưởng Phòng Kinh tế Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Thực tế chúng tôi chỉ biết qua báo chí, chưa có tổ chức hay cá nhân nào thông tin đến đơn vị cả. Đợi Giám đốc Sở về, chúng tôi sẽ báo cáo, lập đoàn kiểm tra. Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ trước chưa thấy có hiện tượng như thế bao giờ”.

"Về cơ bản chúng tôi không có trách nhiệm kiểm định từng mẻ gạch của họ. Vì chứng nhận hợp quy trên cơ sở bên thứ 3 đánh giá, còn chúng tôi có trách nhiệm công bố hợp quy", ông Quất cho biết thêm.

Còn theo ông Đinh Huy Hoàng, Trưởng Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 4 lò gạch Tuynel.

"Đã kinh doanh sản phẩm hàng hoá, đơn vị sản xuất phải tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh sản phẩm hàng hoá. Trường hợp tranh chấp dân sự là trách nhiệm của nhà cung cấp, chất lượng không đảm bảo người ta có thể khởi kiện.

Khi có phản ảnh, chúng tôi là cơ quan quản lý nhà nước sẽ phải kiểm tra. Tuy nhiên sáng ngày 1/7 chúng tôi mới nắm được thông tin. Đầu tuần chúng tôi sẽ hội ý bàn trong lãnh đạo để phân công bộ phận xuống kiểm tra, cần thiết phải lấy mẫu thí nghiệm. Nếu không đảm bảo yêu cầu, chúng tôi có thể thu hồi công bố hợp quy, buộc tổ chức đánh giá lại.

Tuy nhiên trách nhiệm chính vẫn thuộc về đơn vị sản xuất. Trong Thông tư của Bộ Xây dựng quy định rõ điều kiện để kinh doanh, ngoài việc thông báo để tiếp nhận công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, khi kinh doanh sản phẩm hàng hoá, đơn vị sản xuất phải tuân thủ các quy định đó. Nếu sản phẩm không đảm bảo, đương nhiên khách hàng có thể khởi kiện, yêu cầu đền bù", ông Hoàng nhấn mạnh.

Chiều 3/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn cho biết, ông đã được báo cáo sự việc.

"Tôi đang giao cho đồng chí Phó Giám đốc kiểm tra lại. Tất cả phải đợi kiểm tra xác minh cụ thể", ông Chiến cho biết thêm.

Gạch lỗi do đâu hiện vẫn chưa có ngành chức năng nào xác định, việc than kém chất lượng cũng mới chỉ là suy đoán một chiều của đơn vị sản xuất.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc.