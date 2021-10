Gây án mạng do nghi ngờ nạn nhân là "Ma Ngũ Hải"

CQĐT Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra vụ án giết người, xảy ra tại địa bàn xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc. Theo điều tra ban đầu, do mê tín dị đoan, Lầu Mí Lùng (SN 1993) đã dùng dao chém chết anh L.M.G (SN 1974) do nghi ngờ người này là “Ma Ngũ Hải”. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ Lầu Mí Lùng.



Theo cách nghĩ, cách tin… hết sức mê tín, dị đoan từ xa xưa của một số người dân vùng cao, “Ma Ngũ Hải” có một câu thần chú rất độc địa; khi muốn làm hại ai thì chỉ cần lấy tên, tuổi của người ấy về làm thần chú, sau đó lấy một vật nào đó của người mình cần hại đóng lên thân cây (bất kể ở đâu).

Mỗi lần người làm “Ma Ngũ Hải” đọc thần chú, người bị hại sẽ lên cơn đau đớn, thậm chí sẽ chết. Ở các bản làng, người ta cho rằng ai học làm “Ma Ngũ Hải” đều là người ác, bị xa lánh và cần loại khỏi cuộc sống cộng đồng.

Bây giờ, qua công tác tuyên truyềncủa các cơ quan chức năng, nhiều nơi không còn tin vào “Ma Ngũ Hải”. Nhưng cá biệt một số bản làng vùng sâu, vùng xa, có một số người vẫn tự xưng là làm được con “Ma Ngũ Hải” để dọa mọi người. Hoặc có những trường hợp, do mê muội, thiếu hiểu biết, khi trong gia đình có người ốm đau, thay vì đưa đi bệnh viện khám, họ đổ rằng tại có người làm “Ma Ngũ Hải” hại gia đình họ. Mà muốn người ốm khỏi bệnh thì chỉ có cách… giết chết người làm “Ma Ngũ Hải”.

Thực trạng này đòi hỏi các cấp chính quyền cơ sở phải tiếp tục thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, tránh để xảy ra những vụ việc, án mạng đau lòng.