Giá cà phê 14/8: Được hỗ trợ bởi điều này, giá cà phê Robusta còn diễn biến bất ngờ

Giá cà phê hôm nay 14/8: Robusta tăng nhẹ

Theo ghi nhận, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động không đồng nhất. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2023 được ghi nhận tại mức 2.672 USD/tấn sau khi tăng 0,23% (tương đương 6 USD).

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2023 tại New York ở mức 157,8 US cent/pound sau khi giảm 1,31% (tương đương 2,1 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h42 (giờ Việt Nam).

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 14/08/2023 lúc 09:42:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây Nguyên hôm nay giữ trong khoảng 66.600 - 67.500 đồng/kg.

Tính chung cả tuần qua, thị trường Robusta London có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm đan xen. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 tăng tất cả 60 USD, tức tăng 2,30 %, lên 2.672 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 11 tăng tất cả 29 USD, tức tăng 1,17 %, lên 2.417 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch khá cao trên mức trung bình.

Tương tự, thị trường New York có 1 phiên tăng đầu tuần và 4 phiên giảm liên tiếp cuối tuần. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9 giảm tất cả 3,55 cent, tức giảm 2,20 %, xuống 157,80 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 12 giảm tất cả 3,25 cent, tức giảm 2,02 %, còn 157,70 cent/lb, các mức giảm rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 66.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 67.300 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 67.200 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 67.500 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 67.400 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 66.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 66.600 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 66.700 đồng/kg.

Thông tin thị trường cà phê nổi bật hiện nay là báo cáo kết quả xuất khẩu cà phê tháng 7 của các nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn của thế giới như Brazil, Việt Nam, Colombia…

Qua đó, nhà đầu tư nhận thấy nguồn cung cà phê hiện tại cho các thị trường tiêu dùng chính không đến mức quá thiếu hụt như báo cáo tồn kho trên hai sàn của ICE theo dõi và cấp chứng nhận.

Trong khi thị trường vẫn còn nguyên áp lực bán cà phê vụ mới hiện đang vào thu hoạch giai đoạn cuối của quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, cho dù vẫn đang có hiện tượng kháng giá của nông dân trồng cà phê tại quốc gia này.

Tuy nhiên, dữ liệu báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) dự báo nguồn cung toàn cầu trong niên vụ cà phê sắp tới 2023/2024 sẽ thiếu thụt 7,26 triệu bao do tác động khô hạn của hiện tượng thời tiết El Nino cũng khiến nhà đầu tư đáng để quan tâm.

Tồn kho cà phê Robusta do sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát, tính đến thứ sáu ngày 11/8 đã giảm thêm 1.620 tấn, tức giảm 3,18% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký ở mức 49.340 tấn (khoảng 822.333 bao, bao 60 kg), tiếp tục đứng ở mức thấp kể từ năm 2016.

Mọt đục cành cà phê và biện pháp phòng trừ

Theo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - VAAS, mọt đục cành (Xyleborus morstatti) gây thiệt hại lớn cho vườn cà phê ở giai đoạn kiến thiết. Những cành bị mọt tấn công thường phải cắt bỏ, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cà phê.

Triệu chứng gây hại: Cành cà phê bị mọt đục thường có biểu hiện qua 3 giai đoạn: Các vảy bao hình tam giác, ở các đốt của cành cà phê đen lại, một vài cặp lá ở gần lỗ đục tiến về phía đầu cành bị rụng; Cành bị mọt đục có hiện tượng héo, trên cành chỉ còn vài cặp lá ở phía đầu cành; Cành chết khô.

Tác nhân gây hại: Mọt trưởng thành là một loại bọ cánh cứng có màu nâu đến màu đen sẫm. Mọt cái trưởng thành có kích thước cơ thể lớn hơn, màu sắc đậm hơn mọt đực trưởng thành. Cơ thể mọt cái trưởng thành dài khoảng 1,6 - 2mm; trong khi đó, cơ thể mọt đực trưởng thành dài khoảng 0,8 - 1mm.

Sự phát sinh, phát triển, gây hại của mọt đục cành: Mọt đục cành xuất hiện nhỏ lẻ trong các tháng mùa khô, bắt đầu phá hại nặng từ tháng 9 đến tháng 12. Mọt gây hại nặng trên các vườn cà phê kiến thiết cơ bản và chủ yếu gây hại trên các cành cà phê tơ.

Mọt trưởng thành đục một lỗ nhỏ bên dưới các cành tơ hay bên hông các chồi vượt làm thành một tổ rỗng và đào hang rãnh bên trong để đẻ trứng. Mọt cái đẻ trứng trong hang do chúng tạo ra, sâu non khi nở ra chỉ ăn một loại nấm Ambrosia do mọt cái trưởng thành mang các bào tử nấm vào trong quá trình làm tổ.

Vòng đời của mọt đục cành kéo dài từ 31 - 48 ngày. Mọt trưởng thành có thể di chuyển đến một số cây ký chủ khác như cây bơ, ca cao, xoài... Ở Tây Nguyên, muồng hoa vàng hạt to và cây đậu săng là 2 cây ký chủ phụ chủ yếu của mọt đục cành.

Mọt đục cành cà phê khi hóa nhộng có màu trắng, trưởng thành có màu nâu đen.

Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh các loại cây dại xung quanh vườn để giảm thiểu các ký chủ của mọt cành. Nếu phát hiện những cành bị mọt thì cần tìm diệt sâu non ngay từ đầu.

Cắt bỏ sớm các cành mới bị mọt đục và đốt bỏ để loại bớt nguồn mọt. Khi cắt bỏ các cành bị mọt đục cần cắt bỏ cành ở vị trí cách lỗ đục ít nhất 8 cm về phía trong gốc cành cà phê để thu gom toàn bộ tổ mọt.

Sử dụng các loại thuốc lưu dẫn có tính thẩm thấu cao để diệt mọt trưởng thành. Một số thuốc có thể sử dụng như Mospilan 3 EC (400 ml/200 lít nước), Wellof 330EC (500 ml/200 lít nước), Nurelle D 25/2.5 EC (500 ml/200 lít nước).

Hiện tại chưa có thuốc đặc trị để phòng trừ mọt đục cành gây hại cà phê.