Giả danh cán bộ Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 11/12, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, ở TP.Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, ở TP.Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cảnh sát, Nguyễn Tuấn Anh là lao động tự do, không có công ăn việc làm ổn định nhưng luôn mạo nhận là cán bộ đang công tác tại Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, có thể giúp con, cháu các gia đình bị hại được vào ngành công an.

Thậm chí, đối tượng này còn lừa đảo rằng có thể xin giấy khen, kết nạp đảng để chiến sĩ nghĩa vụ được cộng điểm thi đại học vào công an, nếu không thi đỗ đại học thì sẽ xét vào chuyên nghiệp hoặc giúp bố trí đơn vị công tác.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, bằng thủ đoạn này Nguyễn Tuấn Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt của người dân trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ gần 100 triệu đồng.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Điện Biên đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Tuấn Anh liên hệ trực tiếp, hoặc qua số điện thoại 0845.728.868, gặp điều tra viên Dương Văn Long (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự) để được hỗ trợ giải quyết.