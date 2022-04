Giả danh thư ký Giám đốc Công an tỉnh lừa đảo doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên thông tin ai là nạn nhân của Nguyễn Minh Chất, đề nghị đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo, hoặc liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của trực ban hình sự Công an tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 069.2489.239.