Gia Lai: Khởi tố vụ án quân nhân tử vong

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 5/1 Đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin, Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 5 (Quân khu 5) đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích".

"Vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng, chính vì vậy cơ quan chưa thể thông tin cụ thể đến báo chí. Đối với thông tin quân nhân tử vong trước đó chỉ là nhận định ban đầu", ông Hiền cho biết thêm.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp, thông tin về nguyên nhân tử vong của quân nhân N.V.T (ảnh L.K)

Quân nhân N.V.T nhập ngũ tháng 2/2020, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sỹ thuộc đơn vị Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn BB50 (ở huyện Đức Cơ), Trung đoàn BB991.

Trước đó, ngày 1/12, đại tá Lê Tuấn Hiền, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp thông tin chính thức về nguyên nhân tử vong của quân nhân.

Theo đó, khoảng 20h 15 phút ngày 29/11, quân nhân T. đi tắm tại nhà tắm của đơn vị và bị té ngã, rồi đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21h 15 phút cùng ngày, quân nhân T. có hiện tượng co giật, khó thở. Đơn vị phát hiện, tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, quân nhân T. tử vong.

Tại cuộc họp, Đại tá Hiền khẳng định: "Nguyên nhân đồng chí N.V.T tử vong là do tự té ngã, xuất huyết não. Còn hình ảnh vết bầm và vết mổ trên thi thể đồng chí T. là do khám nghiệm tử thi tạo nên, không phải do xô xát, đánh nhau".