Giá USD hôm nay 29/2: Biến động trái chiều

Giá USD hôm nay 29/2: Chỉ số USD Index tăng trước dữ liệu lạm phát Mỹ

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,860 theo ghi nhận vào 8:00 phút sáng (ngày 28/2, giờ Việt Nam), tăng nhẹ 0,1% so với cùng thời điểm giao dịch ngày hôm qua.

Chỉ số USD Index

Đồng USD tăng nhẹ vào sáng nay khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và châu Âu sẽ được công bố vào hôm nay 29/2.

Brad Bechtel, chuyên gia FX toàn cầu tại Jefferies ở New York, Mỹ lưu ý rằng, biến động ngoại hối tăng lên trong phiên giao dịch vừa qua, có thể là do “phòng ngừa rủi ro trước dữ liệu lạm phát” và cũng do thời điểm cuối tháng.

Các nhà giao dịch đang tập trung vào dữ liệu lạm phát sắp tới để có thêm manh mối về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Những kỳ vọng đó đã được đẩy từ tháng 5 sang tháng 6, do tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, lạm phát dai dẳng, và những bình luận diều hâu hơn từ các quan chức Fed.

Bản công bố Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ hôm nay dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 0,3% trong tháng 1, và mức tăng hằng năm là 2,4%. PCE cốt lõi được dự báo sẽ tăng 0,4% trong tháng 1, và 2,8% trong năm.

Dữ liệu hôm 28/2 cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng ở mức ổn định trong quý IV nhờ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ.

Giá USD trong nước đồng loạt giảm

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm VND/USD hôm nay (29/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố điều chỉnh mức 24.002 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên giao dịch ngày 28/2.

Tỷ giá trung tâm

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán hiện ở mức: 23.400 - 25.153 VND/USD.

Trên thị trường tự do sáng nay bật tăng mạnh so với phiên trước, hiện giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.250 – 25.350 đồng/USD, giữ nguyên so với ngày hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank đang niêm yết giá mua - bán ở mức 24.460 - 24.800 VND/USD, giữ nguyên mức niêm yết so với ngày hôm qua.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 23.455 – 24.765 đồng/USD, giảm 45 đồng so với ngày hôm qua. Tương tự, tại VietinBank, chiều mua vào đang niêm yết tại 24.470 VND/USD và chiều bán đang ở 24.810 VND/USD, giảm 50 đồng ở cả 2 chiều.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu mới nhất cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất liên ngân hàng ở kỳ hạn qua đêm đang ở mức 3,32%, giảm 0,22 điểm % so với phiên ngày hôm qua.

Tại các kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng hiện đang niêm yết ở mức 3,39% ;2,91% và 2,96%.