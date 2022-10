Góc nhìn pháp lý vụ nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn, có biểu hiện say xỉn

Nữ thiếu tá công an lái ôtô gây tai nạn, có biểu hiện say xỉn

Ngày 29/10, lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa (Gia Lai) cho biết đã nắm được thông tin việc một nữ cán bộ công an đang công tác tại đơn vị có biểu hiện say xỉn, lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip đăng trên mạng xã hội.



Người phụ nữ mặc sắc phục công an với quân hàm thiếu tá lái xe xảy ra va chạm với hai xe khác. Ảnh cắt từ clip.

Do vụ việc xảy ra ở TP Pleiku nên Công an huyện Đắk Đoa đang chờ kết luận từ Công an TP Pleiku, sau đó mới có hình thức xử lý cụ thể.

Trước đó, tối 28/10, tại ngã ba giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân (TP Pleiku, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, xe hơi năm chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển va chạm với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe và tiếp tục va chạm với ôtô khác.

Đáng chú ý, trong clip được quay vào thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc sắc phục công an, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện say xỉn, ói ra người. Khi một người dân hỏi "chị say rồi đúng không", người phụ nữ này trả lời "dạ".

Được biết, người phụ nữ trong clip vụ việc là thiếu tá T.T.L., hiện đang công tác tại Công an huyện Đắk Đoa.

Hình thức xử lý nếu nữ thiếu tá bị chứng minh có vi phạm

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với những gì thể hiện qua clip cho thấy, hành vi điều khiển phương có dấu hiệu say xỉn của nữ thiếu tá là rất nguy hiểm, đã gây tai nạn nhưng rất may chưa gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, người có dấu hiệu vi phạm là cán bộ công an nhân dân, thời điểm xảy ra vụ việc vẫn đang mặc cảnh phục nên hành vi này còn có dấu hiệu vi phạm lối sống của người chiến sĩ công an nhân dân nên có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành công an.

Mức độ, hình thức kỷ luật sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá nguyên nhân sự việc, tính chất và hậu quả của sự việc.

Tuy nhiên, ông Cường nhận định, trong vụ việc này, trường hợp xác định vụ tai nạn giao thông do nữ thiếu tá gây ra chưa gây hậu quả nghiêm trọng, chưa đến mức mức xử lý hình sự, hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Còn nếu bị chứng minh, khi điều khiển xe, nữ thiếu tá có sử dụng rượu bia với nồng độ cồn vượt mức cho phép, hành vi này có thể bị phạt đến 40 triệu đồng và có thể bị tạm giữ phương tiện, tước giấy phép lái xe đến 24 tháng.

Ngoài ra, nếu là đảng viên mà có hành vi phạm đạo đức lối sống cũng có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy định 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

Với người quay clip sự việc và đăng tải lên mạng xã hội, nếu nội dung chỉ là đưa thông tin phản ánh về hành vi có dấu hiệu vi phạm của nữ thiếu tá thì việc đăng tải clip là phù hợp với quy định của pháp luật.

Người đăng thông tin chỉ bị xử lý trong trường hợp lợi dụng thông tin để xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác.

"Pháp luật cho phép người dân giám sát lực lượng công an nhân dân, phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật để phản ánh, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý.

Những clip như thế này còn có tính chất cảnh báo, phòng ngừa vi phạm và góp phần xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh" – vị chuyên gia nêu quan điểm.