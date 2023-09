Hà Nội mưa trắng trời, đường 70 chìm trong biển nước

Ghi nhận của Dân Việt vào sáng cùng ngày, Hà Nội hiện có mưa rất lớn. Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng đến hiện tại, chưa có dấu hiệu ngớt.

Tại đường 70, ghi nhận của PV, hiện đang bị ngập nặng.

Tại điểm trước Bệnh viện Quân y 103, nước ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Nhiều xe máy đã bị chết máy. Do nước ngập sâu, nhiều chủ phương tiện đành lựa chọn dừng xe, trú ở vỉa hè.

Mưa lớn, nước ngập sâu, các phương tiện di chuyển rất khó khăn; nhiều xe máy đã bị chết máy. Ảnh: Bách Thuận

9h30, tại khu vực Hà Đông mưa vẫn ngày càng lớn.

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (28-30/9), mưa to vẫn khả năng xuất hiện trong ngày đầu tiên, nhưng sau đó nhanh chóng giảm mạnh trước khi có nắng và tăng nhiệt.

Trong ngày và đêm nay (28/9), thời tiết khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), Hòa Bình, Nam Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nhưng có xu hướng giảm dần, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.