Hỗ trợ 50 triệu đồng xây dựng bếp ăn bán trú cho điểm trường mầm non khó khăn

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho điểm trường mầm non An Phú A, huyện Mỹ Đức.

Được biết, điểm trường mầm non An Phú A thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức. Đây là xã dân tộc, miền núi khu vực II theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên địa bàn xã, 2 điểm trường cách xa nhau 9km, công tác chăm lo cho trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo trên địa bàn còn thiếu thốn, nhất là việc xây dựng bếp ăn bán trú cho trẻ.

Để hỗ trợ nhà trường hoàn thiện bếp ăn bán trú cho trẻ mầm non, mới đây ngành giáo dục và đào tạo quận Hà Đông đã trao tặng số tiền mặt 50 triệu đồng cho cô trò Trường mầm non An Phú.



Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GĐ&ĐT quận Hà Đông cho biết, 2 đơn vị Phòng GD&ĐT quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức đã kết nghĩa từ nhiều năm nay.

Năm 2019, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã tặng gần 70 triệu đồng cho Trường Tiểu học An Tiến để bổ sung bàn ghế cho học sinh.

Không chỉ chia sẻ những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, 2 đơn vị Phòng GD&ĐT quận Hà Đông và huyện Mỹ Đức còn thường xuyên trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo các hoạt động phong trào nhằm cùng nhau thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần vào phát triển ngành giáo dục và đào tạo của Thủ đô.