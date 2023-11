Hỗ trợ tăng năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh lao

Năm 2020, dự án của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ chấm dứt bệnh lao phối hợp Chương trình chống lao quốc gia xây dựng hướng dẫn, quy trình kỹ thuật quốc gia nhằm đảm bảo tiếp cận xu hướng chẩn đoán, điều trị mới, nâng cao năng lực mạng lưới phòng, chống lao và hệ thống chẩn đoán. Dự án hỗ trợ 9 tỉnh ưu tiên triển khai các hoạt động cải thiện dịch vụ phát hiện lao, lao tiềm ẩn và đưa vào điều trị.

Trung tâm Y tế Thị xã Tịnh Biên triển khai phát hiện chủ động ca bệnh lao, lao tiềm ẩn tại cộng đồng tại khu vực biên giới phường An Phú năm 2023. Ảnh: C.D.C

Sau 3 năm triển khai tại 9 tỉnh, dự án đã phát hiện khoảng 15.000 người mắc lao và gần 9.000 người nhiễm lao tiềm ẩn. Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở y tế tại 9 tỉnh để chuyển giao khám chữa bệnh lao qua bảo hiểm y tế; hỗ trợ 74% trạm y tế xã tại 9 tỉnh thực hiện cấp phát thuốc lao,...

An Giang là tỉnh có gánh nặng bệnh lao rất lớn, đặc biệt là tình hình bệnh lao và lao đa kháng thuốc, số ca mắc đứng thứ 2 cả nước, với hàng ngàn ca lao nhạy cảm, hàng trăm bệnh nhân lao đa kháng thuốc được phát hiện mỗi năm.

Năm 2020, dự án USAID hỗ trợ An Giang triển khai thí điểm chấm dứt bệnh lao tại TP.Long Xuyên, huyện Chợ Mới và huyện Châu Phú, giúp tầm soát được nhiều bệnh nhân lao trong cộng đồng, nhất là người có bệnh lý mạn tính. Với kết quả đạt được. Năm 2021 dự án tiếp tục triển khai thêm tại hai huyện Phú Tân và Thoại Sơn. Từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2023, dự án USAID giúp An Giang phát hiện hơn 8.700 ca lao, trong đó, có gần 2.500 ca lao phát hiện ngoài cộng đồng, hơn 6.240 ca phát hiện tại cơ sở y tế. Hiệu suất số ca mắc bệnh lao tại An Giang phát hiện cao gấp 15 lần so với tỷ lệ mắc mới toàn quốc.

Bác sĩ Phan Vân Điền Phương - Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết, dự án USAID triển khai tại tỉnh giúp cải thiện hệ thống chống lao ở cơ sở y tế và cộng đồng...

Theo bác sĩ Phương, dự án triển khai tại An Giang là điểm sáng của Chương trình chống lao quốc gia và đang được nhân rộng ra cả nước. Dự án giúp tỉnh tầm soát được nhiều bệnh nhân lao để đưa vào điều trị nhằm cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng.