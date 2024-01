Houthi nã tên lửa tấn công tàu Mỹ

Tàu M/V Gibraltar Eagle được nhìn thấy ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6/8/2021.

Các chiến binh đã thề sẽ nhắm mục tiêu vào tàu buôn ở Vịnh Aden để đáp trả cuộc chiến của Israel với Hamas.

Chiều 15/1, "các chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn đã bắn một tên lửa đạn đạo chống hạm từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen và tấn công tàu M/V Gibraltar Eagle, một tàu container do Mỹ sở hữu và điều hành mang cờ Quần đảo Marshall", Bộ Tư lệnh Trung tâm, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cho biết thêm: "Con tàu không có thương tích hoặc thiệt hại đáng kể và đang tiếp tục hành trình".

Trước đó các lực lượng Mỹ đã phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen, Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng vụ phóng trước đó "đã thất bại trong chuyến bay và ảnh hưởng đến đất liền ở Yemen".

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một tuần sau khi Mỹ và Anh phát động chiến dịch quân sự ở Biển Đỏ, với mục tiêu đã nêu là giữ cho các tuyến vận chuyển thương mại giữa Biển Ả Rập và Địa Trung Hải được thông suốt qua Kênh đào Suez.



Tuyến đường này chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới và với việc lực lượng Houthi tiến hành 28 cuộc tấn công vào các tàu buôn tính đến thứ Hai, các công ty vận tải lớn bao gồm Maersk, MSC, CMA CGM và Hapag-Lloyd đã định tuyến lại tàu của họ quanh Mũi Good Hope ở Nam Phi, một tuyến đường dài hơn giữa châu Á và châu Âu.

Lực lượng Houthi cũng nhắm mục tiêu vào các tàu quân sự của Anh và Mỹ hoạt động trong khu vực.

Các máy bay chiến đấu của Anh và Mỹ đã tiến hành khoảng 70 cuộc không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen vào thứ Năm và thứ Sáu tuần trước. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby mô tả các cuộc tấn công có "tác động tốt" đến các mục tiêu của họ, nhưng một báo cáo của New York Times cho rằng chỉ 25% tài sản quân sự của Houthis bị phá hủy trong chiến dịch.

Trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 15/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói rằng Vương quốc Anh sẵn sàng thực hiện thêm hành động quân sự nếu cần thiết. Các quan chức Mỹ nói với tờ New York Times rằng Mỹ cũng có thể tiến hành làn sóng tấn công thứ hai.

Chiến dịch ném bom của Mỹ và Anh đã bị Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lên án. Moscow gọi các hoạt động này là "bất hợp pháp" do thiếu sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc hai quốc gia đang tìm cách biến Biển Đỏ thành "biển máu".