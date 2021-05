iMac 24 inch M1: Máy tính để bàn cho tất cả mọi người

Video đánh giá iMac 24 inch M1.

iMac M1 2021 là chiếc iMac không giống như bất kỳ chiếc iMac nào khác, chúng được thay đổi thiết kế và tích hợp chip M1. Con chip này không chỉ giúp tăng hiệu suất, chạy các ứng dụng iOS và iPadOS nguyên bản trên hệ thống mà còn tạo ra những hình ảnh thiếu sáng tốt hơn. Tất cả đã cho phép Apple tạo ra thiết kế iMac mới mỏng, bóng bẩy và khá độc đáo.

Nói ngắn gọn hơn, iMac M1 có hầu hết mọi thứ mà hầu hết người dùng cần: sức mạnh xử lý, thiết kế chắc chắn, camera, loa, micrô, bàn phím, chuột, bàn di chuột và màn hình chất lượng. Và tất cả đều xứng đáng với số tiền mà người dùng bỏ ra

Chip M1 bất bại

Bộ xử lý M1 sử dụng cấu hình "lai" – hybrid đặc biệt, có bốn lõi rất nhanh và bốn lõi hiệu suất cao – tiêu tốn năng lượng thấp hơn. Điều này cho phép các thiết bị M1 cung cấp hiệu suất tốt nhất trên thế giới mà vẫn không tốn nhiều năng lượng, gần như không thể “đánh bại” trong bài kiểm tra lõi đơn.

Màn hình 24 inch là một cải tiến đáng kể so với iMac 21,5 inch trong cả bài kiểm tra lõi đơn và đa lõi. Mặt khác, trong bài kiểm tra đa lõi, iMac 27 inch M1 sẽ làm tốt hơn nhiều đối với các loại tác vụ nặng nề hơn: đa nhiệm cường độ cao, tính toán, thiết kế, chỉnh sửa video,...

Tuy nhiên, sản phẩm chỉ hỗ trợ một màn hình bên ngoài (độ phân giải lên đến 6K ở 60Hz), các cổng kết nối cũng bị hạn chế.

Qua thử nghiệm thực tế, người dùng có thể tùy ý mở hơn 25 tab Chrome, bao gồm cả phần mềm kiểm tra hiệu năng Cinebench mà không bị giật hình hoặc chậm. Cũng trong quá trình thử nghiệm, hệ thống làm mát hoạt động cực tốt.

Rốt cuộc, lợi thế của M1 không chỉ là sức mạnh thô mà là sự kết hợp của sức mạnh và hiệu quả. Chúng giải phóng hầu như tất cả năng lượng sử dụng dưới dạng nhiệt và vì M1 có hiệu suất cực kỳ cao trên mỗi watt, Apple không cần hệ thống làm mát hạng nặng.

Thiết kế long lanh

Phải thừa nhận là dòng iMac M1 này có kiểu dáng đẹp. Mặc dù có màn hình 24 inch nhưng vẫn có kích thước gần bằng với “người tiền nhiệm” 21,5 inch. Apple đã giảm gần 50% viền màn hình để đưa màn hình lớn hơn vào khung máy nhỏ gọn. Thiết bị này cũng dày 11,5 mm, khá mỏng so với dòng máy tính All in One (tất cả trong một).

Ngoài kích thước lý tưởng, chiếc iMac này cũng có bảy màu: xanh lam, xanh lá cây, hồng, cam, tím, vàng và bạc. Mặc dù các tùy chọn màu này không hẳn sẽ phù hợp với nhiều bối cảnh nhưng lại khiến không ít người thích thú.

Tất nhiên, một số chi tiết trên dòng iMac truyền thống vẫn còn. Các viền vẫn khá lớn so với một số màn hình hiện đại. Người dùng không thể tăng hoặc giảm chiều cao màn hình - chân đế tích hợp chỉ cho phép điều chỉnh độ nghiêng.

Đặc biệt, màn hình iMac M1 đã được nâng cấp lên màn hình Retina 4,5K (độ phân giải 4480 x 2520 pixel), một bước tiến so với màn hình Retina 4096 x 2304 của “người tiền nhiệm” (mặc dù cả hai đều có cùng mật độ điểm ảnh). Màn hình cũng có công nghệ True Tone của Apple, tự động điều chỉnh màu sắc và cường độ sáng dựa trên môi trường xung quanh.

iMac 24 inch M1 có viền tinh tế hơn.

Cùng với đó, Apple đã nâng cấp camera, micrô và loa. Thậm chí, công ty còn mạnh dạn tuyên bố chúng là camera, hệ thống micrô và hệ thống loa tốt nhất trên máy Mac.

Trải nghiệm âm thanh thực tế cho thấy khá to, rõ, bộ gõ và âm trầm rất mạnh. Chiếc máy tính để bàn này cũng hỗ trợ âm thanh toàn không gian khi phát video với Dolby Atmos.

Thú vị hơn, iMac M1 có camera FaceTime HD 1080p, độ phân giải cao hơn so với camera 720p có trong iMac 21,5 inch (cũng có trên MacBook Pro, MacBook Air và nhiều AIO khác). M1 cũng hỗ trợ rất nhiều công nghệ cho bộ phận này: bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tích hợp và công cụ thần kinh – neural engine giúp tối ưu hóa hình ảnh trong chế độ ánh sáng yếu.

Giá không rẻ

Điểm yếu của chiếc iMac này chính là giá bán cao ngất của chúng. Về tới Việt Nam theo một số hãng bán lẻ, sản phẩm có giá dao động 33,99 – 49,99 triệu đồng. Rõ ràng, chúng không dành cho phần đông người tiêu dùng.

Kết luận

Nếu chưa từng sở hữu chiếc iMac nào và đang cân nhắc chuyển từ máy tính xách tay sang máy tính để bàn All in one thì đây là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Thiết kế của iMac M1 không phải là điều đáng kinh ngạc nhưng lại rất thú vị.

Sản phẩm này có sự cải tiến đáng kể từ iMac 21,5 inch, cung cấp một ngoại hình đơn giản, hấp dẫn và đáp ứng mọi yêu cầu từ người dùng. Nói cách khác, đây là chiếc iMac dành cho tất cả mọi người.