iMac – thủ lĩnh tương lai của dòng máy tính tích hợp

Các nguồn tin trong ngành dự đoán iMac mới của Apple sẽ vượt qua HP để dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực máy tính tích hợp (All in one). Thành công này phụ thuộc khá nhiều vào nhu cầu của người tiêu dùng và chịu sự ảnh hưởng của việc thiếu chip.

iMac mới của Apple đang nhận được nhiều sự chú ý nhất nhưng không phải là máy tính All in one duy nhất hiện có và cũng không phải là máy bán chạy nhất. Theo Digitimes, danh hiệu đó thuộc về HP, bán được nhiều hơn 8% so với Apple trong quý 4/2020.

iMac 2021.

Theo báo cáo, HP đã bán được khoảng 925.000 máy tính trong quý, cao hơn một chút so với 860.000 của Apple. “Nhà Táo” sau đó đã tung ra một chiếc iMac mới với thiết kế cao cấp, sản phẩm này được kỳ vọng sẽ hoạt động tốt hơn.

Các nguồn tin của Digitimes dự đoán, Apple sẽ vượt qua HP, ít nhất là trong quý tới. Tuy nhiên, sự thiếu hụt chip toàn cầu đang đóng một vai trò quan trọng trong đó.

Máy tính HP.

Digitimes cho biết: “Với việc các nhà cung cấp chip và linh kiện ưu tiên các lô hàng cao cấp, chẳng hạn như iMac, Apple có khả năng sẽ vượt qua HP để trở thành nhà cung cấp thương hiệu PC All in one (AIO) hàng đầu”.

Trong khi đó, HP thường bán cả máy tính để bàn, máy tính hiệu suất cao và máy tính chơi game, cũng như máy tính All-in-One giống như iMac. Do đó, nếu công ty hướng nguồn cung cấp bộ vi xử lý hạn chế của mình sang các mô hình khác, công ty sẽ có thể tạo ra ít máy tính AIO hơn, mở ra cơ hội cho “đối thủ” Apple.