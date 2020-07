iPhone 12 5,4 inch so kè kích thước cùng iPhone 7 và SE gốc

Người dùng iZac diễn đàn MacRumors đã mua một mock-up iPhone 12 5,4 inch của riêng mình để cung cấp các so sánh kích thước một cách chi tiết hơn giữa iPhone SE đời đầu và iPhone 7 với iPhone 12 5,4 inch - sản phẩm dự kiến thay thế iPhone SE gốc (màn hình 4 inch) trở thành thiết bị cầm gọn gàng bằng một tay.

Nhìn chung, iZac cảm thấy rằng mình có thể quen với sự khác biệt kích thước nhỏ trên thiết bị sắp tới. Anh cho biết: “Từ việc xử lý nó, tôi có thể nói rằng nó có cảm giác hơi lớn hơn so với iPhone SE và rất thoải mái trong lòng bàn tay tôi. Mặc dù nó gần với iPhone 7 nhưng nó rất dễ sử dụng hơn nhiều vì thiết kế hình vuông và cạnh phẳng cho phép người dùng thực sự cầm thiết bị”.

iZac nhận thấy rằng iPhone 5,4 inch được đồn đại rộng hơn khoảng 6 mm so với iPhone SE ban đầu và hẹp hơn khoảng 3 mm so với iPhone 7: “Nhìn nhanh, nó rộng hơn khoảng 6 mm so với iPhone SE và hẹp hơn khoảng 3 mm so với iPhone 7. Điều này phù hợp với các bản vẽ CAD mà tôi đã vẽ trước đây dựa trên dữ liệu bị rò rỉ, mà tôi đã tính toán mỏng hơn 2,8 mm so với iPhone 7”.

Cũng theo iZac, chiếc iPhone 12 5,4 inch sắp tới dày hơn khoảng 1 mm so với iPhone SE.

Được biết, iPhone 12 sẽ được phát hành vào mùa thu này trong ba kích cỡ khác nhau. Tin đồn cho thấy các sản phẩm này sẽ bao gồm một chiếc iPhone 5,4 inch; một chiếc iPhone 6,7 inch và hai chiếc iPhone 6,1 inch. Phiên bản 5,4 inch nhỏ hơn iPhone 11 Pro hiện tại (5,8 inch), trong khi bản 6,7 inch lớn hơn iPhone 11 Pro Max hiện tại (6,5 inch).